Más del 80% de los casos diagnosticados de cáncer de pulmón en España tienen relación directa con el hábito del tabaquismo, que cada año provoca alrededor de 50.000 muertes que podrían haber sido evitables. Luchar contra el hábito de fumar en cualquiera de sus formas desde distintos frentes es uno de los principales objetivos que se marca la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Canarias para este año, que en el marco de su campaña nacional, persigue lograr en 2030 la primera generación libre humo. Para ello, reivindica la importancia de aplicar restricciones similares a las que ya tiene el tabaco tradicional a los vapeadores.

Así lo han expuesto Fernando Fraile y Andrés Orozco, presidentes de la AECC en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, respectivamente, al presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, y a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, durante un encuentro celebrado este lunes en la capital grancanaria. "La reunión ha sido muy fructífera. Traíamos un rosario de temas, que son objetivos prioritarios en 2024. Nuestra misión habitual es la atención sociosanitaria, la atención al paciente. Pero este año vamos a incidir en el tema del tabaco, es fundamental. Todo el mundo sabe que produce cáncer de pulmón, que es una de las causas de muerte más importantes del mundo. Por lo tanto, queremos incidir en esto, en una sociedad libre de humo hacia 2030, tenemos que luchar todos contra ello y el Gobierno tiene mucho que decir", detalla Fraile.

Entre las acciones planteadas, destaca su defensa en lograr que se amplíen los espacios sin humo en las Islas. Fraile insiste en dar su total respaldo a restringir el tabaco en las terrazas, una iniciativa ya aplicada durante la pandemia de coronavirus y que el Ministerio de Sanidad quiere recuperar. "Se inició dentro de los locales como restaurantes o lugares de ocio y hemos conseguido éxitos en este sentido, tanto en una provincia como en otra, por ejemplo, en el campus de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria", recuerda.

Formación

La AECC hace especial hincapié en llevar a cabo acciones formativas destinadas a la prevención entre la juventud. En concreto, fomentar la colaboración entre distintas instituciones, desde las universidades a las farmacias, "y que el mensaje venga de los propios jóvenes", remarca Fraile. En este sentido, expone que a pesar de que las nuevas generaciones fuman menos que sus predecesoras, las industrias se adaptan y tratan de atraerlos con vapeadores o aromatizantes.

"Está comprobado que el vapeo tiene los mismos efectos que el tabaco tradicional y, de ahí, la petición de la Asociación de que el tratamiento sea el mismo que tiene el tabaco, es decir, que donde no se pueda fumar, no se pueda vapear. (...) Se trata de que la ley prohíba este tipo de cuestiones para que no sea un engaño y se piense que no hace tanto daño", pide Fraile.

Orozco amplía que este tipo de acciones se deben priorizar en el ámbito educativo, donde aprecia carencias en el fomento de hábitos de vida saludables o de prevención. "Tenemos que avanzar mucho en ello", acentúa. La iniciativa que plantea la AEEC aboga por establecer una estrecha colaboración entre las consejerías de Sanidad y Educación junto a las dos universidades "para poder llegar a los centros escolares y dar esa educación en salud, cuyo protagonista sería el joven, pero la daría el profesor universitario joven que habla el mismo lenguaje, un mismo léxico, que seguro que su mensaje llega mucho más al alumnado.

En otro ámbito, el presidente de la AECC en Santa Cruz de Tenerife destaca la importancia de potenciar las unidades de cuidados paliativos. "Es muy importante y está referida a la dignidad en el final de la vida. El presidente del Gobierno de Canarias y la consejera de Sanidad están absolutamente convencidos de que no solo hay que cuidar al enfermo, sino que hay que acompañarlo hasta el final de sus días. Hay deficiencias en cuanto a recursos, con islas con más dotaciones que otras, pero lo importante es que la población cuente con recursos necesarios para que esas personas puedan tener la atención que les evite el dolor, además del apoyo emocional y espiritual. Sobre todo, morir con sus familias. Para eso es fundamental poner en marcha unidades de cuidados paliativos domiciliarios en las islas donde no existen".

Prevención del cáncer de cérvix

La consejería de Sanidad, Esther Monzón, ha calificado como "muy fructífera" la reunión con la AECC, con quien ha mostrado la total predisposición del Gobierno de Canarias a seguir colaborando. "Está absolutamente demostrado que son eficientes y que dan un servicio al paciente al que no puede llegar la administración pública". Tras el encuentro, ha destacado el cribado de cáncer de cérvix o del cuello uterino como uno de los compromisos más importantes adquiridos con la AECC. “Levamos muchos años esperando por su puesta en marcha y el Gobierno de Canarias tiene un compromiso para este 2024 de ponerlo a rodar. Prácticamente, está terminado todo el procedimiento y protocolo”.

“La puesta en marcha del protocolo de prevención de cáncer de cérvix también será una manera de tener mucho más contacto con las mujeres en determinadas edades para poder prevenirlo”, remarca Monzón. Además, dado que los factores de riesgo del cáncer de cérvix tiene relación con las conductas sexuales y la adquisición del virus del papiloma humano, Monzón considera “fundamental” la petición de la AECC de forjar la colaboración la Consejería de Educación para incidir en la prevención en las relaciones sexuales. “Por supuesto, la colaboración absoluta junto con Educación para desarrollar esa parte formativa, preventiva de la juventud”, añade.

Sobre la atención en ginecología, la consejera apunta que “cada vez hay más matronas en los centros de Atención Primaria y se puede pedir cita. No hace falta ir directamente a la parte de especialidades en hospitalización, sino que en la parte de Atención Primaria ya las matronas pueden hacer ese tipo de pruebas”.