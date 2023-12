Fernando Fraile: «Prohibir fumar en las terrazas reducirá el hábito tabáquico»

Fumar en las terrazas de bares y restaurantes puede tener los días contados en el país. Y es que, tal y como aseguró el pasado 11 de diciembre la ministra de Sanidad, Mónica García, una de las prioridades en su legislatura es retomar el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025, elaborado en 2020 por el entonces titular del citado Ministerio, Salvador Illa.

El documento contempla una ampliación de los espacios libres de humo. A pesar de que García no aclaró cuáles serán esos escenarios, todo apunta a que en el listado estarán las zonas exteriores de los establecimientos de hostelería. «Todo lo que sea poner trabas al consumo de cigarrillos ayudará a reducir el hábito tabáquico», valora Fernando Fraile, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en la provincia de Las Palmas.

Lo cierto es que la iniciativa va de la mano de las acciones que ha emprendido la organización para proteger la salud de la población, sobre todo la de las personas más vulnerables. Por eso, sus integrantes trabajan para ampliar el número de zonas declaradas libres de humo.

Campus libre de humo

Entre las actividades más recientes, destaca la firma de un convenio con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para prohibir fumar en todos los campus. «Tenemos que seguir sumando espacios saludables en todos los ámbitos. Con la prohibición de fumar en las terrazas, conseguiríamos proteger también a las personas no fumadoras», defiende el responsable, que además recuerda que el tabaco es la primera causa de muerte evitable en el mundo. De ahí, que uno de los planteamientos estratégicos de la asociación sea impedir que los jóvenes se inicien en este hábito.

Hay que recordar que para evitar los contagios de coronavirus, el tabaco quedó vetado en las terrazas de los bares y restaurantes durante mucho tiempo. Por eso, desde 2021, la organización comenzó a promover la idea de conservar libres de humo estos espacios. Para ello, contó con el respaldo de decenas de establecimientos, que decidieron colocar pegatinas en las mesas de sus negocios con mensajes de concienciación.

«Fueron muchos los que se adhirieron a la propuesta. Algunos se han mantenido, pero otros han vuelto a permitir fumar. La verdad es que nosotros queríamos evitar que las personas estuvieran expuestas en las terrazas a este producto nocivo desde antes de la pandemia», cuenta el presidente de la citada institución provincial.

Repercusiones

Pero, si se aprobara la medida de forma permanente, ¿podrá tener repercusiones negativas para los dueños de los negocios? A juicio de Fraile, la experiencia ha demostrado que no. «Puede que inicialmente tenga cierto impacto, pero durante la pandemia se comprobó que la gente no dejó de ir a las terrazas aunque no estuviera permitido fumar. Otro ejemplo claro lo vimos en 2011, cuando quedó terminantemente prohibido fumar en el interior de los locales y la gente se acostumbró», detalla.

Pero el borrador del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025 va más allá y también prevé regular las nuevas formas de fumar como el vapeo, un hábito que cada vez está más consolidado en la sociedad, especialmente entre los más jóvenes.

«El problema es que los vapeadores se comercializan como un producto más sano que el tabaco. Esto está causando un gran conflicto, ya que muchos jóvenes que jamás pensaron en iniciarse en el hábito tabáquico ahora están enganchados a estos dispositivos que también son perjudiciales para la salud», alerta Fernando Fraile. Por esta razón, defiende la necesidad de regular su uso y aboga por que tengan la misma consideración que los cigarrillos tradicionales.

Vapeadores sin aromas

Cabe destacar que el pasado 13 de noviembre, el entonces ministro de Sanidad en funciones, José Miñones, anunció en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que España prohibirá el uso de aromas en el tabaco sin combustión. ¿El motivo? Equipararlos a los cigarros convencionales y evitar hacer más atractivo el producto. Ahora bien, la norma no se extrapola a los sistemas de vapeo.

«Los aromas son una estrategia para captar a nuevos usuarios. Los sabores que tienen estos cigarrillos hacen que sean todavía más adictivos, por lo que me parece muy positivo que se eliminen y que se luche con la misma intensidad contra estas nuevas formas de consumir tabaco», asevera Fernando Fraile.

Batería de cánceres

El tabaco está presente en el desarrollo de hasta 12 tipos de neoplasias, si bien es el principal responsable del desarrollo de cáncer de pulmón. Según los datos que maneja el Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer, en 2022 fueron diagnosticados 1.314 nuevos casos de esta enfermedad oncológica en Canarias, 40 más que el año anterior.

Por lo que respecta a las muertes, hay que decir que en el transcurso de 2022 fallecieron 1.012 personas en las Islas como consecuencia de esta patología, 31 más que en 2021. En base a las cifras difundidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren en el mundo más de 8 millones de personas por culpa del tabaco.

La asociación es una de las entidades que ha decidido unirse a la iniciativa ciudadana europea Una Europa Sin Tabaco, que busca conseguir la primera generación no fumadora en 2030.