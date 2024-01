Valentín Martínez Pillet: "Quería volver al IAC para ayudar y me siento muy honrado por tener esa oportunidad por fin"

¿Cómo afronta esta nueva etapa como director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)?

Como un reto, desde luego. Para mí es todo un honor suceder a Rafael Rebolo y a Francisco (Paco) Sánchez en este puesto directivo. Llegué a Canarias en 1987 para estudiar astrofísica en la Universidad de la Laguna (ULL), donde me especialicé. Y fue un año importante, porque se inauguró el edificio que conocemos hoy como el IAC. Es decir, se estaba empezando a fraguar la historia del Astrofísico. Una historia de éxito de la ciencia española y de la astrofísica mundial. Llegaba con mucha ilusión y viví todo el mandato de Paco Sánchez. En 2013 me trasladé a Estados Unidos como director del Observatorio Solar Nacional (NSO, por sus siglas en inglés). El mismo año en el que coge el testigo Rafael. Es decir, el mandato de Rebolo lo he visto un poco desde la distancia, pero sé lo que ha hecho porque regreso todos los años una o dos veces a Tenerife y siempre voy al IAC y mantengo contactos con amigos, colegas y compañeros. En definitiva, suceder a ambos es un honor y un reto que afronto con ilusión.

¿Qué cree que necesita para empezar?

Soy consciente de que voy a necesitar la ayuda de todo el ecosistema del IAC, incluyendo sus trabajadores para contactar con la realidad del centro. He estado diez años fuera, manteniendo muchísimo contacto con el Instituto, pero es cierto que se me escapan los problemas del día a día. Empezaré a abordarla con interés e ilusión. Los proyectos a medio y largo plazo los tengo claros, porque todos sabemos qué es lo que queremos hacer con el IAC, por eso son los problemas del día a día con lo primero con lo que necesitaré familiarizarme. Para ello tendré que hablar con el actual director y los miembros del consorcio público, entre los que se encuentran el Gobierno, el Ministerio y la Universidad de La Laguna. Mi objetivo es a entender cómo ven ellos el Instituto de Astrofísica de Canarias y su futuro.

¿Se esperaba la decisión del Consejo Rector?

La verdad es que he vivido todo el proceso desde la distancia. No he vivido el bullicio de rumores ni todo tipo de conversaciones que seguramente habrán existido. Cuando me presenté lo hice porque creía que era un buen candidato, pero estaba seguro de que iban a haber muchos otros muchos. El puesto de director del IAC tiene una visibilidad muy alta en nuestra comunidad y era de esperar que se presentaran muchos miembros de la comunidad astrofísica internacional. Creí que era un buen candidato porque soy profesor de investigación del IAC y mantengo una relación laboral con el centro, pese a haberme ido en comisión de servicios especiales a Estados Unidos. Además, cuento con diez años de experiencia de gestión de un observatorio internacional. Pero aunque siempre pensé que era un buen candidato, para nada tenía claro que iba a ser seleccionado. Al fin y al cabo la oportunidad de ser el nuevo director del IAC vienese a mí o no dependía de demasiadas cosas y la verdad es que intenté no pensarlo. Sobre todo porque el proceso se alargó bastante en el tiempo.

¿Cuándo presentó la solicitud?

Yo creo que el plazo acabó el 1 de abril de 2023. Decidí presentarme porque el IAC hace ilusión a aquellos que hemos vivido su creación. Seguramente no me presentaría a ser director de ninguna otra institución que no fuera el IAC. Como una persona para la que el IAC tiene un hueco importante en su corazón, quería volver para ayudar y estoy muy honrado por tener esa oportunidad por fin.

¿Le apetecía volver a Canarias tras pasar la última década en el extranjero?

La realidad es que iba a volver a Canarias en cualquier caso. Mi idea original era regresar al Astrofísico para investigar y sin mayores responsabilidades de gestión. Tenía la opción de quedarme en Estados Unidos para investigar, pero si me quedaba hubiera perdido mi puesto en el IAC como funcionario y profesor de investigación. Y yo tengo claro que me quiero jubilar en Canarias, por lo que la familia entera ha decidido volverse a las Islas.