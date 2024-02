Delvys Rodríguez: «Canarias está muy bien posicionada en investigación en cáncer de pulmón»

¿Cuáles son los temas más relevantes que se han puesto sobre la mesa en este congreso?

Este año, hemos conseguido reunir a más de 50 ponentes internacionales, entre los que se encuentran los mejores líderes de opinión del mundo en materia de cáncer de pulmón. Los autores de todos los estudios que han cambiado de alguna manera el tratamiento de la enfermedad a nivel global han estado presentes. En primer lugar, lo que hemos puesto sobre la mesa es un repaso de toda la actualidad y las mejores terapias que existen para cada subgrupo de cáncer de pulmón. Además, hemos abordado los puntos que aún tenemos que mejorar.

En los últimos años se han producido muchos avances, pero, ¿qué hace falta mejorar?

Hemos empezado hablando de lo fundamental, que es la necesidad de contar con un programa de screening de cáncer de pulmón para poder revertir las cifras que tenemos actualmente, ya que la mayoría de los pacientes son diagnosticados cuando la enfermedad se encuentra en fase metastásica. Lo que queremos conseguir es justo lo contrario, es decir, que la mayor parte de los afectados sean diagnosticados en fases iniciales. El otro gran reto consiste en pasar todo lo que hemos conseguido con las terapias dirigidas y la inmunoterapia en fases metastásicas a los estadios iniciales. El objetivo es que las personas que operamos no recaigan y que podamos curarlas de entrada. Desgraciadamente, la tasa de supervivencia del cáncer de pulmón siempre ha sido de las peores, pero en los últimos cinco años ha ido cambiando.

Se ha demostrado que la combinación de inmunoterapia con quimioterapia antes de la cirugía mejora la supervivencia. Se aplica en cáncer de pulmón de células no pequeñas a partir del estadio 1. Ahora bien, ¿se está estudiando la posibilidad de extrapolar este tratamiento a otros perfiles?

En nuestro país somos pioneros en esto porque hemos diseñado a través del Grupo Español de Cáncer de Pulmón los estudios que han demostrado los beneficios de esta práctica. Los dos grandes perfiles que tenemos son el cáncer de pulmón de células pequeñas y no pequeñas, pero este último es una enfermedad diferente. De hecho, un 30% de los pacientes presenta mutaciones activadoras. En estos casos, la quimioterapia y la inmunoterapia como tratamiento neoadyuvante no se utiliza, por lo que en esta reunión hemos planteado la posibilidad de aplicar las terapias dirigidas que empleamos en la enfermedad metastásica a las personas que presentan mutaciones, antes de la cirugía.

«Estamos estudiando la combinación de diferentes tipos de inmunoterapia»

El pasado viernes protagonizó una ponencia. ¿Qué aspectos destacaría de su intervención?

Básicamente, hablé sobre las nuevas combinaciones de inmunoterapia en primera línea. Y es que hay una avalancha de nuevos fármacos, por lo que me centré en explicar lo que pueden aportar. Ya contamos con algunos datos preliminares que parece que van a superar a lo que ya tenemos.

¿Cuál es la situación de Canarias en materia de ensayos clínicos?

Ahora mismo, el nivel de investigación en Canarias sobre cáncer de pulmón no tiene nada que envidiarle al que existe en otros lugares del mundo. Un ejemplo claro lo pone el hecho de haber reunido en este encuentro a los mayores líderes de opinión en esta materia. Las Islas están muy bien posicionadas y por eso han querido participar en el evento. Particularmente, siempre he deseado que un paciente que sea diagnosticado de la enfermedad en el Archipiélago no tenga que irse a otro sitio para recibir el mejor tratamiento. Por suerte, lo estamos consiguiendo.

El programa piloto de cribado de cáncer de pulmón ya ha arrancado en muchos hospitales españoles. ¿Por qué aún no se ha podido poner en marcha en el Hospital Insular?

Todavía estamos esperando a que se apruebe en el Comité de Ética de la Investigación en Canarias. El pasado viernes, la consejera de Sanidad dijo que contamos con su apoyo para comenzar a realizar estas pruebas, pero lo cierto es que la iniciativa se ha demorado más de lo que debería. Espero que en los próximos meses nos den una respuesta y que pueda empezar a funcionar.

«El mayor progreso que se ha producido es haber logrado dividir la enfermedad en subgrupos»

Ya han empezado a realizar biopsias líquidas en el centro. ¿Qué les está permitiendo esta actividad?

Aún no estamos abarcando todo el volumen que queremos, pero esta práctica nos va a permitir seguir investigando y averiguar si los pacientes en los que no podemos tener acceso a una biopsia de tejido presentan o no ciertas mutaciones. Además, gracias a esto podemos seguir más de cerca a los enfermos que están recibiendo tratamiento, ya que somos capaces de monitorizar mejor las respuestas a las terapias.

¿Se puede decir que la lucha antitabáquica progresa igual en todos los países?

No. Hay países que cuentan con programas que funcionan mejor. Sin duda, debemos mejorar en este aspecto. Tenemos que lograr que esta lucha sea una prioridad del Gobierno en las Islas y que todas las consultas de deshabituación tabáquica de los centros de Atención Primaria funcionen correctamente. La Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón está trabajando en esto junto con la Consejería de Sanidad y, por suerte, contamos con su apoyo. Si hablamos de concienciación en los colegios e institutos, hemos descubierto que estamos mejor que otras regiones de nuestro país. A través de la fundación, ya hemos impartido conferencias a más de 3.000 menores para alertar de los peligros que entrañan el tabaco y los nuevos dispositivos de vapeo.

Recientemente se han prohibido los sabores en el tabaco de calentar. ¿Cree que la normativa se debe extrapolar a los sistemas de vapeo?

Tiene que extrapolarse a todo. El vapeo se vende como algo inocuo, pero lo cierto es que todo lo que se inhala y llega a los pulmones causa daños. Otro de los grandes peligros es crear la costumbre de tener estos dispositivos en la boca, ya que aumenta la probabilidad de que los adolescentes que se inician en este hábito se conviertan en consumidores de tabaco al llegar a la edad adulta.

¿Cuál es el mayor progreso que se ha producido en el manejo del cáncer de pulmón metastásico?

El mayor avance que se ha producido en cáncer de pulmón es el hecho de haber logrado dividir la enfermedad por subgrupos, lo que nos permite ofrecer tratamientos personalizados. A esto se suma el uso de la inmunoterapia. Ahora estamos estudiando la combinación de diferentes tipos de inmunoterapia, algo que ya hacemos en el Hospital Insular. Hemos logrado que la quimioterapia y la inmunoterapia, o solo esta última en algunos grupos, aumente la supervivencia de los pacientes con metástasis, pero ahora nuestro propósito es seguir creciendo. Desgraciadamente, algunos enfermos todavía crean resistencia tanto a los tratamientos dirigidos como a la inmunoterapia, por lo que necesitamos nuevos fármacos para revertir este problema. Me gustaría decir además, que en el Hospital Insular también estamos investigando sobre el uso de anticuerpos cargados de quimioterapia, que van directos al tumor. Por otro lado, estamos analizando los beneficios de los anticuerpos bioespecíficos, que se unen al tumor y atraen al sistema inmunitario para que lo ataque.

¿Qué balance realiza de esta nueva reunión de expertos?

Ha sido mucho mejor que la del año pasado. Hacía tiempo que no estaba en una reunión científica de tan alto nivel, en la que hemos tenido la posibilidad de intercambiar experiencias, plantear dudas y trasladar nuestras inquietudes.