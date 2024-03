12 claves para 12 meses

Invertir en igualdad

El informe Respect. Mujeres: Prevenir la violencia contra las mujeres, publicado en 2019 por ONU Mujeres y la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto con otros 12 organismos de las Naciones Unidas (ONU), bilaterales y multilaterales, pone de manifiesto que «la labor de las organizaciones de mujeres reduce la violencia de género pero la financiación sigue siendo escasa, por lo que es urgente incrementar los fondos que reciben». En el caso del recorte a los presupuestos en Canarias, la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Brito, sostiene que «las partidas presupuestarias aprobadas en el Parlamento de Canarias reflejan las previsiones de gasto, pero todas las partidas son ampliables». Asimismo, Brito garantiza que «no vamos a aplicar recortes en ningún programa de violencia de género y ninguna mujer víctima se verá desasistida por este Gobierno». «Todo lo contrario, se han reforzado las plantillas para, por ejemplo, agilizar la tramitación de las ayudas directas », explica. Además, para reforzar la red asistencial a las víctimas, recuerda que, tal como se anunció el pasado 25N, Día Internacional contra la Violencia Machista, Canarias contará con cinco nuevos centros de crisis 24 horas para la atención a víctimas de agresiones sexuales, ubicados en Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, con una profesional de referencia en las islas de El Hierro y La Gomera.

Prevención de la violencia

Junto con la atención a las víctimas, las campañas de prevención de la violencia machista conforman el segundo pilar del ICI, de las que Brito destaca entre las realizadas hasta la fecha «las campañas de sensibilización en centros educativos; jornadas con el ámbito judicial sobre delitos sexuales; formación a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que mejore la atención a las víctimas de violencia machista y unas jornadas dirigidas a las empresas».

Ana Redondo, ministra de Igualdad. / EP

Educar en igualdad en las aulas

La directora del Instituto Canario de igualdad (ICI), Ana Brito, anunció al poco de acceder al cargo que uno de sus objetivos es introducir la asignatura de igualdad en el ámbito educativo, desde primaria hasta los estudios superiores. «Nuestra hoja de ruta es trabajar con otras consejerías, como la de Educación, para mejorar la formación que se imparte en las escuelas en esta materia y para que el profesorado cuente con recursos que puedan utilizar en las aulas», indica. «Pero implantar la igualdad en todos los ámbitos de la vida es un trabajo transversal y todas las áreas de Gobierno deben incorporar la perspectiva de género en sus acciones, y ahí estamos en el ICI para prestar el asesoramiento que precisen», concluye.

Las violencias de género y sexual tienen un coste de casi 5.000 millones de euros al año / La Provincia

Protocolos contra el acoso

El caso del beso no consentido de Luis Rubiales, ex presidente de Real Federación Española de Fútbol, a la futbolista Jenni Hermoso en la final del Mundial Femenino de Fútbol 2023 avivó un debate planetario en torno a la desigualdad y los abusos de poder, el control sobre los cuerpos de las mujeres y el no consentimiento al grito de #Se Acabó. A comienzos de 2024, este grito se extendió al sector del cine español tras las denuncias por acoso sexual y abuso de poder a los cineastas Carlos Vermut y Armando Ravelo, este último en Canarias. A este respecto, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) está elaborando una Guía Práctica de respuesta urgente ante casos de violencia sexual para mujeres cineastas y de medios audiovisuales y un Mapa de Recursos Públicos Especializados. «Estará a punto en días y con esto se explicará cómo se debe denunciar y dónde, dependiendo del territorio, y esta guía será de uso interno por la protección de las víctimas», explica la cineasta Rita Vera, delegada de CIMA en Canarias, quien, además, se ha reunido con el ICI para «la elaboración de un informe que permitirá abordar la creación del protocolo de actuación contra los abusos en el sector».

Armando Ravelo. / LP/DLP

Derecho al aborto

Esta semana, Francia se erigió en el país del mundo en blindar el derecho al aborto en la Constitución, lo que lanzó un mensaje universal en defensa de los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Si bien la propuesta de incluir este derecho en la Constitución española ha unido a las diferentes corrientes del feminismo en España, el Gobierno se ha mostrado dividido. Por su parte, Canarias aplica la ley que permite a las mujeres abortar en la sanidad pública, tal como contempla la reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, de mayo de 2022, y cuyo desarrollo fue uno de los primeros compromisos que asumió la titular de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, al ocupar el cargo.

Una mujer muestra un cartel reclamando la inclusión en la Constitución del "derecho al aborto", durante la manifestación del pasado 8 de marzo en París. / AP

El algoritmo de la desigualdad

Los estereotipos de género y la infrarrepresentación de referentes femeninos en el ámbito científico-técnico cifran el algoritmo desigual que perpetúa la baja afluencia de mujeres que cursan carreras universitarias STEM (siglas de Science, Technology, Engineer y Mathematics). Los datos del Ministerio de Universidades, publicados el 11 de febrero, Día Mundial de la Niña y la Mujer en la Ciencia, reflejan que en las universidades de las Islas, el 61% del nuevo alumnado que accede a cursar un Grado son mujeres frente al 39% de los hombres, si bien la balanza se desequilibra en el campo de las carreras científicas o técnicas, como Arquitectura (41%), ingenierías (24%) o Informática (17%). «No logramos enganchar a las chicas», declara Carina González, ingeniera informática de la Universidad de La Laguna (ULL), mientras que la investigadora de la ULPGC, Elena Carretón, suscribe que «a pesar de que ya haya iniciativas y programas puntuales, no vamos a solucionar este problema si no vamos más allá y profundizamos en la estructura social».

Brecha salarial y techo de cristal

El informe Women in Business 2024, elaborado por Grant Thornton, que cumple 20 años de investigación dedicada a medir la representación de las mujeres en puestos de alta dirección dentro de las empresas de middle-market, reveló ayer que «Canarias cuenta con una presencia femenina del 42% en puestos de dirección, el segundo mayor del país, solo tras la Comunidad Valenciana (44%)». No obstante, desde la Red Feminista de Gran Canaria, Estefanía Medina advierte que «siguen persistiendo, y con mucho peso, la discriminación y brecha salarial; la falta de representación femenina en muchas esferas de poder y la falta de acceso a la educación en muchos lugares, lo que limita las oportunidades y perpetúa la desigualdad de género».

Archivo - La escritora Dolores Redondo participa en la primera jornada del congreso Santander WomenNOW 2023, a 7 de junio de 2023, en Madrid (España) / Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

Conciliación y cuidados

La conciliación familiar y laboral sigue siendo una asignatura pendiente en España, donde la carga fundamental de los cuidados sigue recayendo sobre las mujeres. Uno de los programas semilla impulsados para instaurar un sistema público de cuidados es el Plan Corresponsables, elaborado en 2021 por el Ministerio de Igualdad, con dotación para las distintas comunidades que se adscriban con el objetivo de favorecer la conciliación familiar y laboral desde una perspectiva de género. En Canarias, bajo el paraguas de la consejería de Bienestar Social, el Plan Corresponsables tiene como primer objetivo «favorecer la conciliación de las familias con niñas, niños y jóvenes de cero a 16 años inclusive, desde un enfoque de igualdad entre mujeres y hombres».

Ciberviolencia

La consejería de Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria impulsó el pasado 2023 el Servicio Insular de Prevención y Atención a las Ciberviolencias Machistas (SIPACM) para dar respuesta a las violencias machistas en el espacio online y que afectan a adolescentes, mujeres adultas y menores a su cargo en Gran Canaria. Según un informe publicado por el área en 2022, «menos del 5% de las mujeres que han vivido ciberviolencia machista en Gran Canaria se ha planteado denunciar y un 44% no sabía dónde acudir». Entre 2020 y 2023, los delitos de violencia machista a través de la tecnología se han incrementado por encima de un 20% y afecta de manera especial a niñas menores de edad, mientras que el ciberacoso afecta, en su mayoría, a la franja entre 14 a 20 años.

Isabel Mena, consejera de Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria, y Ana Lidia Fernández, coordinadora del Servicio Insular de Prevención y Atención a las Ciberviolencias Machistas. / Cabildo de Gran Canaria

Productos menstruales gratis

Bajo el lema Mi regla, mis reglas (La meva regla, les meves regles), las farmacias de Cataluña han comenzado a repartir de forma gratuita esta semana copas y bragas menstruales y compresas de tela, lo que convierte a España en el primer país del mundo en distribuir de manera universal y gratuita productos mentruales reutilizables. Esta distribución simultánea en cerca de 4.000 farmacias asegura que todas las mujeres de Cataluña tengan garantizado un «derecho fundamental clave» como es «decidir sobre el propio cuerpo», así como disponer de educación menstrual e información a lo largo del ciclo vital. En Canarias no existe esta medida.

Violencia estética

En la pasada legislatura, Kika Fumero, anterior directora del ICI, presentó los resultados de la encuesta Violencia estética: una aproximación a la experiencia de violencia estética y gordofobia de las mujeres en Canarias, realizada mediante encuestas de forma presencial a 2.475 mujeres en las islas con el objetivo de conocer de qué manera afecta a la salud de las mujeres los cánones de belleza que impone la sociedad. Entre los principales resultados, Fumero destacó que el 97,3% de las mujeres señaló que sufre presión estética para cumplir un canon de belleza, mientras que solo el 1% aseguraron amar su cuerpo. También destacó que el 82,2% de las mujeres entrevistadas manifestó que cambiaría algo de su cuerpo, y el 71% cambiaría su peso.

Una mujer se somete a un tratamiento de estética. / La Provincia

Que el 8M sea todos los días

Con todo, las políticas y acciones por la igualdad solo pueden ser efectivas si, frente al purple-washing [lavado morado] que envuelve el 8M, estas se extienden a todo el calendario. No habría que conmemorar entonces el Día de la Mujer, porque sus derechos se garantizarían todos los días del año.