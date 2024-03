Astou Ndour: «Si te quedas embarazada te cortan el contrato, ¿a qué hombre le pasa eso?»

El año pasado tomó la decisión de ser madre. Dio a luz en septiembre y lleva seis partidos disputados en la Liga Endesa Visto lo visto, con sus 20 puntos y 10 rebotes de media: parece que la Astou mamá juega tan bien o mejor que antes de haber puesto pausa a su carrera.

Sigo siendo la misma que antes, pero física y mentalmente soy distinta. Estoy jugando cinco meses después de haber dado a luz. Es complicado mantener el nivel físico como antes, pero bueno... Estoy poniendo de mi parte, entrenando día a día junto a una personita que está a mi lado y que me motiva más. Él me ayuda bastante en lo mental, como decía antes. En cuanto a los partidos, sinceramente, las sensaciones son muy buenas. Me estoy dejando llevar y poco a poco siento que mejoro en cada partido.

¿Cómo se puede ser madre y pívot a la vez? Porque su hijo está en la cancha, ¿se le van los ojos a donde está él?

Podría decir que es fácil y difícil a la vez. Es otro nivel diferente de exigencia y concentración porque tengo a un ser humano al que cuidar. Ahora no sólo me tengo que concentrar en mí, sino que tengo que entender lo que le puede pasar a mi hijo. Pero, por otro lado, es muy fácil llevarlo porque estoy disfrutando. No hay nada más bonito que tener a tu hijo ahí al lado. Pase lo que pase en la cancha, si sufres, estás enfadada o te ocurre cualquier cosa en el partido, cuando llegas a tu casa te vas a encontrar la sonrisa de tu hijo.

¿Cómo se porta? ¿Ha salido a la madre con tanta soltura?

Se porta muy bien. ¡Por ahora! Me está dejando dormir [ríe y cruza los dedos]. Sinceramente no me puedo quejar y tengo que dar las gracias a mis padres porque me ayudan a cuidarlo; además de Begoña [Santana] e Isaura, que si tengo que entrenar o escaparme a hacer alguna cosa personal ellas se ocupan también del niño. Es algo de lo que me siento orgullosa pero a la vez soy consciente de que soy una privilegiada, a diferencia de otras compañeras o deportistas que no están en la misma situación que yo.

Adji Fall (i.) y Astou Ndour se chocan la mano durante un partido / cb islas canarias

Dice que es una privilegiada por estas ayudas que otras deportistas no tienen. Las mujeres son las únicas personas que tienen que planificar su maternidad si así lo deciden. ¿Falta concienciación para que ser madre y deportista de élite sea posible sin complicaciones?

La verdad es que sí. Es una pregunta que no se suele hacer o no es tan visible. Las que queremos ser madres tenemos que plantearnos cuándo pasar por esta época, porque no tenemos por qué esperar a retirarnos para tener hijos. Se puede hacer las dos cosas. Incluso, deporte de alto nivel y maternidad no son incompatibles. Ya se ha demostrado en Estados Unidos, en la WNBA, que es la mejor competición del mundo y hay muchas madres en la liga.

Hablamos de maternidad en exclusiva porque los hombres, a pesar de que tengan también responsabilidad como padres, no se plantean estos problemas de conciliación.

Hay equipos en los que, si te quedas embarazada o te pasa cualquier cosa porque tienes un hijo, te pueden cortar el contrato. Otros ni esperan a ver cuándo estás recuperada para que puedas volver a competir. ¿A qué hombre le ocurre esto? A ninguno, obviamente. A pesar de que sean padres, no se encuentran con los mismos problemas que nosotras.

Usted es deportista y seguramente a lo único que se debería dedicar es a competir, pero a las mujeres se les atribuye una responsabilidad extra para que tengan que luchar por sus derechos. Pero hasta que esto no cambie, perdone por trasladarle esta pregunta: ¿qué se le ocurre como una medida posible para mejorar la situación?

Sí, eso que dices es también algo que se nos atribuye a las mujeres. Luchar por nuestros derechos. Hay que entender nuestra situación y crear una norma o una ley en la que se puedan proteger los derechos como deportista en caso de que te quedes embarazada. Por lo menos, que nos paguen el dinero del contrato firmado o que sea imposible romperlo porque las mujeres somos las que estamos más expuestas.

¿Diría entonces que esto es lo mínimo con lo que empezar a construir un tejido de protección para las deportistas profesionales y mejorar las condiciones de las mujeres?

Mira, en Francia se hace. Pero no es algo nuevo, llevan años implementando esta medida por los derechos de las mujeres. Es un punto de partida desde el que podemos empezar a hablar para arreglar estas desigualdades. Como mínimo, tienen que proteger los contratos que se firman, que muchos no están dentro del marco de la Ley del deporte. Lo ideal es que te mantengan las condiciones y que te sigan pagando al menos un año después de que seas madre, porque, si no, tienes que volver otra vez al mercado y tu agente negocia con estas condiciones. Los equipos también se preguntan si vas a ser la misma jugadora que eras antes del embarazo, si vas a poder rendir como antes, y eso repercute a la hora de la negociación. Si existe una ley o una norma, como decía antes, te aseguran una cantidad de años en los que estás protegida.

Ha vuelto a competir en la Liga Femenina Endesa con el club en el que aprendió a jugar al baloncesto, el Islas Canarias. Pero a finales de julio llegan los Juegos Olímpicos de París 2024 en los que estará la selección española tras conseguir la clasificación el pasado febrero con la presencia de una extranjera [las normas sólo permiten convocar a una jugadora con doble pasaporte]. ¿El seleccionador o la federación española ha hablado con usted para los Juegos?

La federación es como otra de las familias que tengo. No sólo por lo que se preocupa por mí dentro de la cancha, sino también por lo que me pasa fuera. Sinceramente, no me han puesto ninguna norma o plazo para saber cómo estoy físicamente. Me han llamado, obviamente, y les he dicho que prefiero estar al 100% para poder estar con la selección. No quiero quitarle el puesto a otra compañera que lleve toda la temporada jugando y se lo merezca si yo no estoy preparada para los Juegos. Ojalá pueda estar en esa lista de la convocatoria de Miguel [Méndez] y estar en mis terceros Juegos Olímpicos, porque es el mayor reto que puede tener una deportista.