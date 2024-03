¿Conoces las nuevas reglas y formación para los VMP?

La revolución de la micromovilidad ha llegado para quedarse, y el protagonista que acapara los titulares entre los vehículos de movilidad personal es, sin duda, el patinete eléctrico. No es sorprendente, considerando que según la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, ya hay alrededor de 5 millones de patinetes eléctricos en España.

Este incremento masivo es notable si tenemos en cuenta que, antes de la crisis del coronavirus en 2020, este medio de transporte era considerado poco más que un juguete infantil. Sin embargo, las cosas han cambiado.

El crecimiento del mercado y los conflictos surgidos por la interacción de los patinetes eléctricos con otros usuarios de la vía han impulsado la necesidad de adaptar la normativa a los nuevos tiempos, en beneficio de todos. Algunos de estos cambios comenzaron a implementarse a partir del 22 de enero de 2024, fecha en la que los patinetes eléctricos que no cumplan con los estándares de calidad y seguridad establecidos en la Resolución del 12 de enero de 2022 de la Dirección General de Tráfico ya no pueden ser comercializados.

Este manual, en conjunto con las modificaciones introducidas en el Reglamento General de Circulación y el Reglamento General de Vehículos, otorgan al patinete eléctrico un nuevo estatus. Según explicó Pere Navarro, director general de Tráfico, ante la Comisión de Interior del Senado, "Le hemos dado la consideración jurídica de vehículo.

Recomendaciones de la DGT para los patinetes / DGT

Esto implica, en términos del reglamento de circulación, lo siguiente: primero, queda prohibido el consumo de alcohol. Segundo, se prohíbe el uso de auriculares. Y tercero, se prohíbe la circulación por las aceras. Estas normativas son aplicables a todos los vehículos. Además, se ha establecido un límite de velocidad máxima de 25 km/h para los patinetes y se ha prohibido su circulación por las carreteras".

Recomendaciones de la DGT para circular en patinete eléctrico

Más educación vial

La regulación, publicada en 2022, pero plenamente vigente desde enero de 2024, dicta que los vehículos de movilidad personal (VMP), incluidos los patinetes eléctricos, requerirán un certificado de circulación y una identificación para su venta a partir de esa fecha. Esta documentación asegura el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en el manual de características correspondiente. Sin embargo, los VMP anteriores pueden continuar circulando hasta el 22 de enero de 2027. El objetivo es que para ese año, todos los patinetes que circulen por las calles de España cumplan con los más altos estándares de seguridad que la tecnología permite en la actualidad.

No obstante, aún se debe dar un paso más, ya que no todos los usuarios de patinetes eléctricos, incluyendo a algunos muy jóvenes y con poca experiencia, son conscientes de las implicaciones de circular a 25 km/h. Por este motivo, la formación adquiere una importancia crucial. La Dirección General de Tráfico (DGT) busca ofrecer esta formación de manera gratuita, siguiendo la línea de programas europeos que ya están en marcha en otros países, como el iniciado por la Fundación Unipolis y la Universidad Politécnica de Milán en Italia, dirigido a los jóvenes usuarios de patinetes eléctricos.

Para alcanzar este objetivo, la DGT está trabajando en un proyecto piloto de formación que aborda todos los aspectos relacionados con el uso de estos vehículos, desde la elección del VMP más adecuado para los distintos tipos de trayectos, hasta la correcta ejecución de maniobras que estadísticamente se han demostrado como las más peligrosas para estos vehículos.

"Ciertamente, desde el Área de Educación Vial nos dimos cuenta de que los cursos disponibles sobre patinetes eléctricos en el mercado eran insuficientes. Ante la necesidad de proporcionar información de calidad sobre seguridad vial a todos los colectivos, decidimos desarrollar un curso de formación propio, siguiendo el modelo de los cursos de bicicleta que han tenido bastante éxito en iniciativas anteriores", explica Cristina Fernández Casas, directora del Centro de Educación Vial de la DGT en Salamanca. El propósito de esta formación, que se prevé ofrecer en 2024, es asegurar una movilidad segura para todos.

Reducir siniestros

Aunque puedan ser considerados vehículos "menores", es crucial no subestimar el potencial de riesgo asociado a los patinetes eléctricos. Según datos de la Fiscalía de Seguridad Vial y la Fundación Mapfre, en 2022 se registraron 299 accidentes en España involucrando patinetes, resultando en la trágica pérdida de 12 vidas. Esta cifra dramática no incluye todos los incidentes diarios en los que estos vehículos están implicados y que no llegan a ser registrados oficialmente, pero que sí acaban con personas en el hospital. Las lesiones resultantes pueden incluir fracturas, con un alarmante 50% de probabilidades de requerir cirugía, según especialistas médicos destacados en el último congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Por lo tanto, es de vital importancia que los usuarios de VMP estén plenamente informados sobre cómo circular de manera segura con estos vehículos.

"Nuestro curso está diseñado en la plataforma Moodle precisamente con ese propósito, para permitir un acceso masivo. La idea es ofrecerlo de forma gratuita a las diferentes administraciones y a todos aquellos que lo soliciten", afirma Cristina Fernández Casas. El objetivo final es convertir esta formación en una guía que ayude a prevenir malas prácticas y evitar incidentes, ya que conducir un vehículo a 25 km/h conlleva responsabilidades y posibles sanciones, incluso si ese vehículo es un patinete.

Certificado del VMP

A partir de enero de 2024, la obtención de este certificadose vuelve obligatoria para todos los patinetes de nueva comercialización que deseen circular legalmente en España. El proceso de certificación de VMP debe llevarse a cabo antes de que el patinete sea puesto a la venta, y consiste en un certificado emitido por un laboratorio autorizado por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Para determinar si el patinete (o cualquier otro VMP) que estamos considerando comprar cumple con los requisitos y posee esta documentación, es necesario revisar la placa de marcaje o la ficha reducida de características del producto. Una vez obtenida esta información, es crucial compararla con el listado de marcas y modelos que ya han sido certificados, el cual está disponible digitalmente en la página web dgt.es/vmp.

Documentación reglada

A partir del 22 de enero de 2024, cada VMP debe ser comercializado con una documentación que certifique el cumplimiento de la normativa y su correcta identificación. Esta documentación incluye:

Una placa de marcaje de fábrica, única, que se colocará en un lugar visible del vehículo mediante remaches. Esta placa contendrá el número de serie o identificación del vehículo, la marca, el modelo, la velocidad máxima alcanzada, el año de fabricación y el número de certificado, como se especifica en la sección 26 del manual de características.

Imágenes de patinetes eléctricos. / La Provincia.

Una ficha reducida de características técnicas.

de características técnicas. Un documento que confirme la pertenencia del vehículo a la categoría VMP.

Cualquier alteración de las características de fabricación del VMP que se encuentran en estos documentos, como cambios en la potencia, elementos, dimensiones o velocidad, hará que el vehículo deje de cumplir con los requisitos registrados en su documentación, lo que lo llevará a ser ilegal para circular. En caso de ser detenido mientras circula, el usuario puede ser sancionado.

Las 10 claves de la nueva normativa de la DGT para los patinetes eléctricos / La Provincia

Ventajas de tener un VMP

Los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) ofrecen varias ventajas que los hacen atractivos para muchos usuarios:

Sostenibilidad: Muchos VMP, especialmente los eléctricos, son una opción de transporte más ecológica e n comparación con los vehículos tradicionales. Reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuyen a la mejora de la calidad del aire en entornos urbanos.

Muchos VMP, especialmente los eléctricos, son una opción de n comparación con los vehículos tradicionales. Reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuyen a la mejora de la calidad del aire en entornos urbanos. Agilidad y Flexibilidad: Los VMP son ideales para desplazamientos cortos y medios en áreas urbanas. Son ágiles y pueden navegar fácilmente a través del tráfico, evitando congestiones y ahorrando tiempo en los desplazamientos.

Se mantiene el 'boom' de los VMP en las grandes urbes. / La Provincia.

Economía: En general, los VMP son más económicos de adquirir y mantener que los vehículos motorizados convencionales. También pueden ofrecer ahorros significativos en términos de combustible y costos de estacionamiento.

En general, los VMP de adquirir y mantener que los vehículos motorizados convencionales. También pueden ofrecer ahorros significativos en términos de combustible y costos de estacionamiento. Salud y Bienestar: Utilizar un VMP, com o patinetes eléctricos o bicicletas, puede ser beneficioso para la salud. Promueven un estilo de vida más activo y contribuyen al aumento de la actividad física diaria, lo que puede tener impactos positivos en la salud cardiovascular y el bienestar general .

Utilizar un VMP, com puede ser Promueven un y contribuyen al aumento de la actividad física diaria, lo que puede tener impactos positivos en la . Facilidad de Estacionamiento: Los VMP son más fáciles de estacionar que los automóviles, ya que ocupan menos espacio. Esto puede ser especialmente ventajoso en áreas urbanas con problemas de estacionamiento.

Gráfico de la normativa de circulación en patinetes / DGT

Reducción del Tráfico y Congestión: Al fomentar el uso de medios de transporte alternativos, como los VMP, se puede reducir la congestión del tráfico y mejorar la fluidez en las calles de las ciudades.

En resumen, los VMP ofrecen una combinación de beneficios ambientales, económicos y de salud, lo que los convierte en una opción atractiva para muchas personas que buscan alternativas de transporte más eficientes y sostenibles.