¿Tienes canas? Tranquilo, no te quedarás calvo... ¿o sí?

Es popular el dicho que reza: 'el que canea no calvea', en referencia en que aquellas personas que tienen canas, cuentan con menos probabilidades de que se les caiga el pelo. Sin embargo, ¿hay alguna verdad detrás de esta creencia popular?

Para entenderlo, primero debemos saber qué son las canas. Las canas son cabellos que carecen de melanina, el pigmento que le da color al cabello y a la piel. La falta de melanina en el cabello puede deberse a diversos factores, siendo el más común el paso del tiempo y el envejecimiento.

Factores como la genética, el estrés emocional, la falta de descanso y la contaminación ambiental también pueden contribuir a la aparición de canas. No obstante, no hay evidencia que respalde la idea de que el cabello canoso no se cae.

Imagen de un hombre mayor con canas. / Unsplash

Diferentes factores

La genética desempeña un papel importante en la aparición de canas, pero no determina la pérdida del cabello. El estrés emocional y la contaminación ambiental pueden acelerar la aparición de canas, pero tampoco están vinculados directamente con la caída del cabello.

En cuanto a la edad, es un factor clave en la aparición de canas, pero no necesariamente está relacionada con la pérdida del cabello. Aunque es cierto que algunas personas pueden experimentar la caída del cabello a medida que envejecen, esto no es exclusivo de aquellos con cabello canoso.

¿Quieres disimular las canas? Usa este truco barato y efectivo / La Provincia

Entonces, ¿qué sucede con las personas con canas que desean someterse a un injerto capilar? Aunque es posible realizar un injerto capilar en personas con canas, es importante teñir las canas antes de la intervención para evitar complicaciones durante la cirugía.

Por lo tanto, el dicho de que "el que canea no calvea" es más un mito que una realidad. El cabello canoso no está exento de caerse, y su relación con la pérdida del cabello es más compleja de lo que sugiere este dicho popular.

Si estás considerando un injerto capilar o tienes dudas al respecto, lo mejor es consultar a un experto en medicina capilar para obtener información precisa y personalizada.