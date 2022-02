La familia del parricida de Elche cuenta sus sospechas en 'El programa de Ana Rosa'. El último adiós a las tres víctimas del chico de 15 años, los padres y el hermano de 10 años del tirador fueron enterrados el pasado 14 de febrero tras la escalofriante confesión del menor.

La sorprendente frialdad del joven ha concluido con su ingreso en un centro de menores de Valencia mientras cierra la investigación del impactante caso. El acusado estaba castigado tras suspender cinco asignaturas, en su testimonio para la policía confesaba: "Mi madre me dijo que era un vago y que me iba a quitar la consola. Subí a mi habitación, me puse a pensar y cogí la escopeta".

El joven detenido ha explicado que mató a su hermano cuando este intentaba huir de la casa. Por la espalda. A su madre, la remató después de dispararla en el sofá. Le habían regañado por las notas y llamado vago. Y le habían quitado lo que más quería: la wifi y sus videojuegos. Esperó a su padre. Y le disparó. Este, sorprendido aún al recibir el primer disparo le espetó: "¿Qué haces, estoy sangrando?" Pero el joven no paró.

Se duchó, se preparó la cena y siguió jugando tras matar a su familia

Al contarlo, en un desgarrador testimonio, fue el único momento en el que mostró algo de emoción, de sentimiento. En las últimas horas se han difundido imágenes de la inspección policial en la vivienda, solo unos momentos después de que los agentes encontrasen los cuerpos. Entraron en la casa y se encontraron al joven tranquilo. Se había hecho la cena, se había duchado, limpiado la sangre y jugado a la consola. A continuación, Santiago se llevó los tres cadáveres y los apiló en un cobertizo situado junto al chalé. Convivió durante tres días con su familia muerta mientras se pasaba buena parte del tiempo en su cuarto jugando con la videoconsola. Sorprende la frialdad con la que ha confesado el asesinato de toda su familia.

Durante el entierro de la victimas se han vivido momentos muy duros. Toda una localidad conmocionada por un triple crimen que nadie se explica y menos que nadie los amigos de Santi. Consuelo Tomas, psicóloga de ludopatía y adicciones no toxicas, señala respecto al parricida de Elche que "las personas que están enganchadas a los videojuegos pueden llegar a desarrollar un síndrome de abstinencia, cuando se les interrumpe pueden desarrollar algún comportamiento violento. Hay muchos factores que provocan esta adicción, se están encontrando con casos en los que la persona se aleja tanto de la realidad que esperan ser los protagonistas del videojuego. Hay que tener en cuenta el contenido violento de algunos videojuegos, algo que puede provocar una conducta agresiva y ser un modelo para los más jóvenes. La conducta agresiva también puede venir a raíz de la interrupción del juego". Nadie entiende qué paso por la mente de Santi, pero es cierto que con 15 años acabó con toda su familia por una partida más.