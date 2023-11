Uno más para la colección. Los altercados en aviones de turistas borrachos es toda una costumbre. Ya sea en vuelos que van a Canarias o que salen de las Islas rumbo a, principalmente, Reino Unido. La última pelea ha tenido en un vuelo de Ryanair que salía de la ciudad inglesa de Bristol y que pretendía aterrizar en el aeropuerto de Tenerife Sur.

Dos mujeres tuvieron que ser expulsadas del vuelo después de insular a otros pasajeros y a la tripulación de la cabina. Una de ellas, que inició la trifulca, "mostraba evidentes síntomas de estar borracha", manifiesta un testigo que indica que el origen del altercado comenzó cuando pidieron a una mujer que que supuestamente estaba "vapeando" se le pidió que abandonara el avión, después de ser descubierta por la tripulación de cabina.

Los testigos dicen que ella negó esto "en voz alta y muy ebria", y su amiga se unió a la discusión.

A medida que las tensiones aumentaron, otro pasajero le pidió a las mujeres que se callaran y fueran conscientes de su lenguaje porque "había un niño escuchando".

Otro de los pasajeros grabó con el teléfono móvil los hechos y en ella se muestra cómo una mujer -con marcado acento galés- estaba gritando e insultando a los pasajeros y la tripulación antes de despegar. La protagonista es la amiga de la pasajera que fue pillada vapeando.

"Era muy ruidosa y no dejaba de gritar incluso antes de abordar. La mayoría de la gente esperaba no sentarse cerca de ellas", indica otro pasajero que estaba sentado cinco filas delante de esta, según declaraciones recogidas en el medio británico The Daily Mail.

"Estoy molesta, muy molesta", asevera la mujer mientras es detenida por un auxiliar de vuelo que le pide que se calme.

Mientras grita "quítense de mi maldito camino" a otro miembro de la tripulación, los pasajeros a bordo del vuelo parecen estallar en carcajadas, según cuentan.

Finalmente, mientras se dirige por el pasillo, los pasajeros aplauden y silban mientras es escoltada fuera del avión.

"Fue un alivio total cuando las echaron a las dos del avión. Tuvimos la suerte de no tener que soportarlas durante un vuelo de cuatro horas", manifiestan otros pasajeros.

El vuelo volvió a la normalidad y despegó de Bristol para aterrizar sin más incidencias en Tenerife.