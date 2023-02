El conductor de un patinete eléctrico ha sido detenido por circular a 118 kilómetros por hora, sin las luces reglamentarias y saltándose un semáforo en rojo en la carretera de Sant Joan Despí, según ha confirmado la Guardia Urbana de Cornellà. Ocurrió en la madrugada del pasado día 10 de febrero.

La patrulla que le detuvo comprobó que el vehículo que llevaba estaba "modificado" para circular a más de 25 km/h (velocidad máxima autorizada para un VMP), ya que el indicador de velocidad marcaba 118 km/h en la máxima potencia; el conductor "no disponía de permiso de conducción" y fue denunciado por este motivo, por circular de forma negligente, por no llevar luces y por no respetar el semáforo, según han infromado desde el Ayuntamiento de Cornellà.

De película

Los agentes registraron al conductor y se le decomisaron 155 gramos de hachís, dos botellas de popper, dos navajas, un ‘spray’ pimienta no homologado, una defensa rígida y un chaleco antibalas, material que fue intervenido junto con el patinete. Al conductor también se le practicó un test de drogas que resultó positivo en THC, opiáceos, cocaína, heroína, anfetaminas y benzodiacepinas.

La Guardia Urbana instruyó diligencias por un delito contra la seguridad vial y por un delito contra la salud pública.