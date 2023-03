Un agente de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria mató de varios disparos a un perro de raza potencialmente peligrosa hallado en la calle que esta tarde atacó a otra mascota frente a la Comisaría de Miller Bajo.

Los hechos se produjeron cuando el can, que había sido rescatado de la calle y una persona lo iba a entregar a la Policía, se escapó al ver otro animal y le atacó. Los agentes que se encontraban en la zona tuvieron que realizar al menos tres tiros hasta conseguir reducirlo, según indicaron las fuentes.

La persona que llevaba el can a la comisaría también resultó herida al ser atacado por el perro. No ha trascendido más información sobre el animal, por lo que no se sabe si estaba en el registro de animales potencialmente peligrosos ni si tenía chip identificativo.