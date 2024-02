Peleas en Canarias: una mujer insulta y amenaza con un machete a unos obreros

La pelea de una mujer que agredió a un segurita de un centro comercial no ha sido la única de estos días en Canarias. Una mujer insultó y amenazó con un machete a unos operarios que trabajaban en una obra municipal en los altos del municipio de La Victoria, en el norte de Tenerife. "No me importa cortarle el cogote", le dice la vecina con el machete en la mano derecha a uno de los trabajadores, enfadada con que los obreros cerraran una calle que da a su casa para realizar trabajos municipales de emergencia para mejorar el servicio público.

Los hechos ocurrieron hace unas semanas en la parte alta de Los Arroyos, en La Victoria. Se trataba de una obra para mejorar la red de abastecimiento de agua de los altos de La Victoria y reducir los altos niveles de flúor del agua de grifo, que provoca restricciones frecuentes del suministro. El vídeo se ha viralizado ahora a través de envíos por Whatsapp.

Las fuentes municipales consultadas por EL DÍA precisan que el corte de la calle era obligatorio, con el objeto de desarrollar los trabajos, y que la mujer y el resto de vecinos de la zona tenía una ruta alternativa para poder acceder a sus hogares que apenas retrasaba el recorrido.

Machete en mano

Aún así y pese a las pacientes explicaciones de los operarios, la mujer se bajó del coche con un machete y comenzó a lanzar todo tipo de improperios a los obreros. "¿Le haces esto a una mujer? Son todos una partida de maricones", "a mí no me paga nada el Ayuntamiento de mierda ese", "no me hable de esos concejales que son unos comemierdas"... Son algunos de los improperios de la mujer, que curiosamente le pidió al obrero, que en todo momento respondió con educación: "Controle su lengua".

La mujer terminó yéndose machete en mano al vehículo sin que la situación pasara a mayores, aunque los trabajadores tuvieron que soportar sus insultos y amenazas en plena jornada laboral.