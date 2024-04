"Si no es por mi hijo, me encuentro a mis padres muertos en su casa"

La noche del psado miércoles, 10 de abril, se convirtió en una verdadera pesadilla para varios vecinos de San Cristóbal. Las mareas vivas, impulsadas por la luna nueva, causaron estragos repentinos en algunos núcleos costeros de Gran Canaria. Sin previo aviso institucional, la crecida del mar golpeó con fuerza el mobiliario urbano y las viviendas, especialmente en Ojos de Garza, Telde y el barrio marinero de Las Palmas de Gran Canaria, sumiendo a algunos residentes en una noche de terror.

Un escalofriante episodio marcó la vivencia de una mujer de 73 años que reside justo en el paseo marítimo. Relató en Herrera en COPE Gran Canaria cómo su nieto la alertó sobre la entrada del agua en su hogar. Habita en una casa de dos plantas: "Al asomarnos por la ventana, vimos cómo las olas invadían la vivienda", describió, una escena nunca antes presenciada que se transformó en el peor momento de su vida.

Batalla contra el agua

Pino y su esposo se enfrentaron al agua como pudieron. Siendo personas mayores, se encontraron con su casa inundada por completo: "Agua por todas partes". A pesar de sus esfuerzos por sacar el agua, era inútil, ya que entraba más de la que podían sacar. Pero lo más aterrador era la fuerza con la que las olas penetraban en su hogar. En un instante, mientras intentaba achicar el agua, una ola derribó la puerta de su casa con tal violencia que los arrastró: "Una ola me llevó dentro de mi propia casa", recordó Pino, quien terminó en el suelo con un golpe en la cabeza, al igual que su esposo, cuyos pies quedaron amoratados. Afortunadamente, solo sufrieron el susto y algunos golpes, "fuimos al hospital, me hicieron un escáner y por suerte solo tengo un chichón", relató Pino.

Consecuencias del temporal de mar en San Cristóbal / José Carlos Guerra / LPR

El incidente podría haber tenido consecuencias trágicas si no fuera por la insistencia de su nieto en entrar a la casa de sus abuelos, consciente del peligro. Así lo cuenta Natalia, la hija de Pino, quien asegura que "si no fuera por mi hijo, habría encontrado a mis padres muertos en casa". Al entrar, se encontraron a sus padres en el suelo, con el agua alcanzándoles las rodillas. Afortunadamente, lograron contactar a la policía y los bomberos, quienes se hicieron cargo de la situación.

"Así no podemos seguir"

Natalia describió el horror que vivieron en plena madrugada: "Imagina esto a las 5 de la mañana, con las olas invadiendo la casa". Dos días después, la casa aún carecía de puerta: "Hemos colocado tablones, pero así no podemos seguir". Por eso, solicita ayuda del ayuntamiento: "La puerta era de aluminio y nos costó 900 euros en su momento".

Consecuencias del temporal de mar en San Cristóbal / José Carlos Guerra / LPR

Además, lamentó que la aseguradora no cubriera los daños debido a una cláusula que excluía los desastres naturales: "No cubre nada, ni electrodomésticos, ni muebles, ni congelador". Por ello, pide apoyo al ayuntamiento: "Si no pueden cubrir los electrodomésticos, al menos necesitamos una puerta de entrada".

Finalmente, Natalia agradeció el movimiento solidario de los vecinos y la intervención de los bomberos y la policía local, que estuvieron ayudando toda la noche.