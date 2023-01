La Guardia Civil investiga una presunta estafa bancaria en Guía

La Guardia Civil se encuentra investigando una presunta estafa bancaria que denunció un ciudadano de Santa María de Guía a principios de noviembre, y que próximamente llegará a la vía judicial, ya que está en contacto con un abogado para presentar una demanda en los juzgados del municipio norteño. Según los hechos que estudia la Benemérita, se habrían producido movimientos de dinero extraños en la cuenta del banco de la persona afectada por valor de más de 2.000 euros.

El afectado se dio cuenta de estas transferencias sospechosas el 7 de noviembre, después de que se produjeran una decena de movimientos que asegura no haber realizado, mayoritariamente a personas de Italia (salvo un español por una cantidad mínima de dos euros).

La mayor de esas transferencias tenía un valor de 993 euros y se envió a una tal Luisa Petriccione, a quien la persona afectada dice no conocer ni haber visto en su vida. Ni a ella, ni a las otras personas a las que han llegado dinero desde su cuenta bancaria, movimientos que se realizaron entre el 2 y el 7 de noviembre y que, mayoritariamente, tenían carácter "urgente".

Se queja que el banco se lava las manos

En total, denuncia este ciudadano, han desaparecido de su cuenta 2.018 euros. "Se lo he planteado al banco y me han contestado que no se hacen responsables porque dicen que las he hecho yo mismo... Pero si fuera así, ¿por qué iba a estar denunciando?", se pregunta el denunciante. Lo que sí hizo la entidad bancaria fue enviarle una comunicación en la que reconocía que los movimientos son "extraños" y que, por ello, procedieron a bloquear la cuenta, dando un plazo de tres meses para que retirara los fondos que tuviera. Algo con lo que la víctima no está conforme.

Este lunes, de hecho, presentó un escrito ante la delegación en la provincia del Banco de España para denunciar lo que considera "inacción" por parte de la entidad bancaria, ya que la Guardia Civil todavía no ha recibido una documentación que es necesaria para avanzar en la investigación de los hechos. El siguiente paso podría ser darle traslado a los juzgados para que también instruyan las diligencias que estimen oportunas.

Esa primera denuncia ante la Benemérita, del 7 de noviembre, fue luego ampliada el 21 de noviembre al detectar más movimientos de este tipo. Desde entonces, la Guardia Civil se encuentra investigando los hechos, a la espera, según el denunciante, de unos documentos que debe aportar el banco para poder avanzar en las indagaciones. Según el atestado que se instruyó el mismo día 7, al que ha tenido acceso este periódico, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de estafa bancaria por transferencia no consentida mediante manipulación informática o artificio semejante, tipificado en el artículo 248.2 del Código Penal.