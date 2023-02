La Fiscalía acusa a un hombre de golpear y amenazar a su pareja y a otra mujer en Guía

La Fiscalía de Las Palmas acusa a un hombre de golpear, amenazar y vejar a su pareja y a otra mujer que se encontraba con ella en su vivienda de El Palmital, en Santa María de Guía. Así, el Ministerio público interesa una condena de seis años y diez meses de cárcel por un delito de lesiones con las agravantes de género, reincidencia y parentesco, y otro de amenazas en el ámbito de la violencia de género. Pero también una multa de 900 euros por otro delito, esta vez leve, de lesiones, y una medida de 15 días de localización permanente por el tipo penal de vejaciones leve.

Los hechos sucedieron en septiembre de 2021 y todavía no se ha señalado fecha para la celebración del juicio en la Audiencia Provincial de Las Palmas, después de que los escritos de calificaciones se presentaran el verano pasado, según informaron a este periódico las partes personadas. La instrucción se llevó a cabo en los juzgados de Guía.

Según el escrito de la Fiscalía, el acusado, Joshua Nicolás M. S., llegó a su domicilio sobre las nueve y media de la noche del 24 de septiembre de 2021, encontrándose en su interior su pareja sentimental, con la que convivía. Al entrar en la vivienda, se dirige hacia ella, le coge el móvil y le espeta expresiones como «Zorra, ¿con quién estás hablando?» y «puta, vete a mamar pollas». Posteriormente, le golpea en la mano y le lanza un puñetazo contra la boca, cayendo la mujer al suelo. Es este hecho el que hace a otra chica interceder y colocarse en medio para que el acusado deponga su actitud, pero este le termina golpeando con la mano abierta a ella también en la cara, a la altura del oído izquierdo.

Visiblemente nervioso, tal y como lo encontró la autoridad policial actuante y que detalló en su atestado -que obra en las diligencias judiciales-, el hombre salió de la vivienda y, con intención de infringir miedo en su pareja sentimental, le gritó: «De la cárcel se sale, del cementerio no, te voy a matar». Acto seguido, se fue, dejando en las víctimas un sentimiento de intranquilidad. Según los agentes, al acudir al lugar donde sucedieron los hechos -alertados por los vecinos-, el acusado ya no se encontraba, aunque la principal afectada empezó a insultarle a voz en grito, recibiendo contestación de este, que le insultó . Por ello, se acercaron hacia él y le hallaron en un estado de agitación. El hombre les contó que sí había sido él el autor de la agresión porque no aguantaba que le pegara más.

Sus nervios fueron en aumento, mostrándose «hostil» en todo momento hacia los agentes y con pocas ganas de facilitar su tarea, negándose a identificarse hasta un rato después. Llegó a gritar a los policías que era mejor que le pegaran un tiro y lo mataran porque sería «lo mejor, por esta borracha de mierda, miren dónde estoy», a la vez que comenzaba a darse golpes contra sí mismo, contra una edificación cercana y contra coches que estaban aparcados por la zona, por lo que tuvo que ser reducido utilizando la mínima fuerza imprescindible.

Pierde cinco dientes

Como consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió varias lesiones en la cara y en la muñeca izquierda. Asimismo, perdió cinco piezas dentales por el fuerte golpe que recibió de quien había sido su pareja sentimental, para lo que necesitó tratamiento médico quirúrgico posterior. También tuvo un ligero perjuicio estético como secuela de la agresión. Mientras, la otra mujer que también fue atacada, sufrió problemas en el oído izquierdo que requirieron de seis días para su completa sanación, sin secuelas aparentes.

El acusado cuenta con numerosos antecedentes penales, entre los que hay varias condenas por delitos de lesiones en el ámbito familiar, así como por quebrantamientos de condena.

Además de las penas de prisión, económica y de localización permanente, el Ministerio público también solicita que se le imponga una orden de alejamiento respecto a la que fuera su pareja sentimental por tiempo de nueve años y seis meses. Y, en concepto de responsabilidad civil, una indemnización a esta víctima de 280 euros por el tiempo para sanar, 4.200 euros por las piezas dentales que perdió y 5.600 euros más por el perjuicio estético ocasionado.