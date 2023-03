Una menor relata tres episodios de agresión sexual de su tío en Gran Canaria

Una menor relató este miércoles ante el tribunal hasta tres episodios en los que su tío habría, presuntamente, cometido agresiones sexuales sobre ella en distintos puntos de Gran Canaria. El acusado, sin embargo, negó los hechos y achacó la denuncia de la joven a "rencillas familiares" con su madre, y que esta pudo "influenciar" en su hija para que le llevara al banquillo. La Fiscalía solicitó una condena de nueve años de prisión, mientras que la acusación particular lo elevó hasta los 18 años de cárcel. Su defensa, en cambio, pide la libre absolución al no haber quedado acreditada la existencia de los hechos.

En el juicio celebrado ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, la joven -que en el momento de los hechos, 2018 y 2019, tenía entre doce y catorce años- contó cómo su tío político, aprovechando que muchas veces se quedaba en su vivienda, primero en Carrizal de Ingenio y después en Vecindario, Santa Lucía de Tirajana, le tocó en los senos, glúteos y en la vagina. Además, ante el tribunal señaló también que en una de esas ocasiones el presunto agresor le hizo sexo oral, besándole los órganos genitales. Algo que no había comentado durante la instrucción. "Me daba vergüenza, solo se lo había contado a mi psicóloga, pero creo que este era el momento de contarlo", se justificó.

Según su testimonio, en la primera ocasión se encontraban en el dormitorio del acusado. Ella estaba en un colchón anexo a la cama de matrimonio, en la que dormía su tía también, y que este aprovechó la coyuntura para bajar la mano y empezar a tocarle el pecho por encima del sujetador. Fue en la vivienda del Carrizal. Luego, hubo un segundo episodio -en Vecindario- mientras ambos veían la televisión, ya de noche, y el resto de convivientes se había ido a sus habitaciones. Fue en ese momento cuando le tocó la vagina y se la llegó a besar. Finalmente, la tercera de las situaciones se dio en Anfi del Mar, en una zona con barcas -una de las cuales iban a alquilar-, cuando el hombre le tocó los glúteos, a lo que ella respondió acelerando el paso para alejarse. Fue tras este último ataque cuando se decidió a contárselo a su hermano, quien le instó que se lo dijera a su madre para que la fuera a buscar.

Rencor

El acusado negó en todo momentos los hechos por los que estaba en el banquillo, al tiempo que indicó que existían problemas familiares que pudieron influir en que la menor le denunciara. "Pudo haber rencillas porque boté de la casa a su madre después de un episodio que no me gustó", explicó a preguntas del fiscal Jorge Pobre. Además, dijo que la víctima pudo haberse molestado porque en algún momento le dijo que quería más a su hermano que a ella. Lo achacó todo a sentimientos de rencor. El hombre fue más allá y llegó a asegurar que se vio obligado a cambiar de línea de teléfono "porque me llamaban desde números ocultos todo el tiempo para intimidar".

Sin embargo, la víctima negó ese mal trato y, al contrario, tanto ella como su madre y su hermano -que prestaron declaración como testigos- afirmaron que los dos jóvenes siempre tuvieron "una magnífica relación" con su tío político, hasta el punto que lo consideraban "un segundo padre". "Que yo sepa, nunca me dijo que quisiera más a mi hermano, y si lo hubiera dicho, me habría dado igual", insistió la menor. Sobre si su progenitora pudo haber influido en ella para denunciar, asestó, tajante: "Nunca me haría pasar por esto si lo que dijera no fuera verdad".

El acusado también comentó ante el tribunal, presidido por la magistrada Pilar Parejo, que "nunca" tenía el momento de quedarse a solas con la menor "porque siempre estuvo su abuela presente", ya que tenían una relación muy estrecha.

Síntomas de victimización

La psicóloga que trata a la joven desde hace algunos años declaró como perito que presentaba síntomas propios de victimización y rechazo hacia los hombres, si bien podía deberse a estos hechos que relató o no. Según su informe, la víctima padece malestar general, baja autoestima y un sentimiento de disconformidad con su cuerpo. Igualmente, comentó que le había referido el episodio del sexo oral durante sus consultas, el cual trajo a colación por primera vez en la vista celebrada este miércoles.

El Ministerio Público consideró que el testimonio de la menor "fue claro y contundente en todo momento" durante la "indeseadamente larga instrucción" y que no exageró nada, algo que podía producirse de existir la presunta animadversión que denunció el acusado. Sobre las imprecisiones en su relato, opinó que se podían deber al "tiempo transcurrido y las circunstancias" del proceso judicial. Algo que ratificó la abogada acusadora.

En cambio, la defensa negó los hechos y destacó las "muchas contradicciones" en las que, en su opinión, incurrió la víctima. "Sorprende que, ni su padre, ni su abuela la hayan apoyado en este proceso, y que el primero ni siquiera recriminara a su cuñado lo sucedido", apuntó para luego asegurar que el informe psicológico "no resulta contundente" a la hora de dilucidar si los síntomas de la joven tienen que ver con esas presuntas agresiones sexuales que relata por parte de su tío. Con su informe final, el juicio quedó visto para sentencia.