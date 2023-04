Los abogados del turno de oficio de Canarias reclaman un "trato digno" a la Administración

Al grito de "letrados unidos, jamás serán vencidos", los abogados del turno de oficio de Gran Canaria se concentraron este jueves ante la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria para reclamar un "trato digno" a la Administración. Las reivindicaciones, básicamente, pasan por una retribución justa de su desempeño: que se actualicen los baremos, que se les pague a tiempo y que se les pague por lo que realmente trabajan, ya que muchas de las actuaciones que llevan a cabo no se encuentran en la lista de pagos. Estas reivindicaciones se han repetido en todo el país.

Alrededor de un centenar de abogados y abogadas llegados de toda la isla se reunieron ante la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria, como hicieron también en distintos juzgados de las islas. Las concentraciones del turno de oficio por todo el país se suman a las movilizaciones que, desde el pasado 17 de abril, están protagonizando los funcionarios de la administración de justicia, que suponen el 93% del personal de los juzgados, y que también reclaman mejores condiciones salariales y rechazan la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia (LOEO). También esta semana se conoció que jueces y fiscales anunciaban una huelga indefinida desde mediados de mayo si no se atendían sus peticiones en la mesa de retribuciones de Justicia y Hacienda del 3 de mayo.

En su concentración de este jueves, los abogados del turno de oficio recordaron que, gracias a su labor, "se consigue que sea efectivo el ejercicio del derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución" al facilitar que aquellas personas que no tienen recursos suficientes para acceder a la justicia "puedan hacerlo en igualdad de defensa y representación procesal, sin dejar de atender sus necesidades vitales y las de sus familias".

No es una huelga, por ahora

El portavoz de los abogados de turno de oficio en Las Palmas, Tomás Ruano, aclaró que esta movilización solo fue una concentración, no una huelga. "Muchos compañeros están ahora mismo celebrando vistas o trabajando en sus asuntos y no han podido venir", añadió. Si bien es cierto que las asociaciones que aglutinan a los letrados que se encargan de prestar este servicio y el sindicato Venia Advocatorum Unio amenazaron con ir a un paro general si no se satisfacen sus demandas laborales durante la concentración frente al Congreso de los Diputados, en Madrid.

Pese a que muchos de los abogados se encontraban trabajando, los convocantes destacaron que el apoyo con el que contaron fue "significativo". "Esto es solo un comienzo, no hemos hecho sino comenzar en las reivindicaciones que consideramos justas", insistió Ruano.

En ese sentido, demandan "conciliación", "desconexión digital" y "jubilación digna", además de los incrementos retributivos. "Hay muchísimas actuaciones que, incomprensiblemente, se hacen pero no se pagan", apuntó Tomás Ruano, quien luego censuró que estas diligencias "todavía no se han regulado, como deberían regularse, en el ordenamiento jurídico". Igualmente, exigen que se "respeten las bajas médicas" y se puedan suspender los juicios en caso de enfermedad del letrado. Algo que no ocurre en la actualidad.

"Estamos en un momento que es decisivo para poder lograr esas reivindicaciones", concluyó el portavoz de los abogados del turno de oficio en Las Palmas.