Un taxista del municipio lanzaroteño de Tías acabó en la madrugada del pasado 14 de marzo en el Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa tras recibir una paliza por parte de un cliente, un turista irlandés.

El conductor, que prefiere mantener su anonimato, recogió al hombre pasadas las once de la noche en la calle Princesa Teguise, en la localidad turística de Puerto del Carmen (Tías), tras finalizar un servicio en esa misma vía pasadas las once de la noche el 13 de marzo, relató a LA PROVINCIA.

El varón, que presentaba evidentes síntomas de embriaguez, según el taxista, no atinaba a decir en qué establecimiento estaba alojado, por lo que el profesional del taxi lo invitó a bajarse del vehículo al no saber a dónde lo tenía que llevar. “Cuando le pregunté a dónde iba no se aclaraba. Ni siquiera puse el taxímetro y tampoco arranqué el coche”, recuerda el taxista.

Inconsciente en el suelo

A partir de ese momento y en vista de que hacía caso omiso a la petición del profesional del volante, el agredido le abrió la puerta y consiguió que saliera del coche. El cliente cogió desprevenido al taxista cuando regresaba a su coche, lo empujó, se cayó al suelo y le pegó una paliza. Como consecuencia de los golpes, el taxista acabó con siete costillas rotas y otra “estallada”.

El taxista se quedó inconsciente al golpearse la cabeza contra el suelo tras el empujón del irlandés. “Aprovechó que estaba tirado en el suelo para patearme. No sé las patadas que me dio porque yo estaba inconsciente”, relata.

Una mujer que pasaba por allí lo vio tendido en el suelo y llamó al 112. La Policía Local de Tías también se personó en el lugar. Otro testigo logró alcanzar al agresor y lo sentó en el lugar de los hechos hasta que se personaron los agentes. “Tanto los sanitarios como los agentes llegaron rápido”, agradece el taxista.

Para poder salir de Lanzarote, el turista condenado tenía que abonar primero la indemnización de 20.000 euros a la que fue condenado por un juzgado de Arrecife. La sentencia también le impuso una condena de cuatro meses de cárcel, que “prefirió cumplir en su país”, explicó el taxista. El taxista regresó a su trabajo tras dos meses de baja.