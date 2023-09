María Farnés: "No me extrañaría que se repitan las huelgas de letrados"

En la apertura del año judicial hizo referencia a que el sistema requiere de más medios para hacer frente a la alta tasa de litigiosidad de Canarias, que lidera la media nacional.

Yo creo que no solamente lo planteé yo en mi discurso, sino que también lo dice el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Es evidente que hacen falta más juzgados, más fiscales y más funcionarios. El Archipiélago canario tiene una idiosincrasia especial que lo distingue de otras comunidades autónomas. En primer lugar, porque la separación entre provincias es por mar. ¿Qué significa que haya un mar en medio? Que todo es mucho más dificultoso para el ciudadano y para el profesional. Pero es que, además, hay una población flotante muy importante que no voy a decir que supera a la población reglada, pero casi. Y esta normalmente no se tiene en cuenta para la creación de órganos judiciales ni de plazas de fiscales. Con lo cual yo siempre reclamo: Canarias no es lo mismo que Extremadura, Cataluña o Galicia. Canarias tiene un régimen especial y los medios tienen que tener en cuenta las especialidades del Archipiélago.

¿Cuáles son las medidas más urgentes?

Para mí en Fiscalía es fundamental la sede de Puerto del Rosario, que está en muy malas condiciones. La Fiscalía ha crecido, las competencias también y hay que trasladarles a un nuevo espacio. Es cierto que está prevista la creación de un Palacio de Justicia en Puerto del Rosario, pero esto va a llevar años y, mientras tanto, los fiscales no pueden permanecer ahí. También es muy importante la creación, de una vez por todas, de la Ciudad de la Justicia de Tenerife. Con los datos que tengo no encuentro ninguna justificación de por qué hay una diferencia tan brutal entre las dos provincias.

La falta de espacio en las instalaciones judiciales es un problema generalizado en las Islas.

Sí, la sección territorial de San Bartolomé de Tirajana ya está muy comprimida. Necesitamos aumentar la plantilla de funcionarios y crear nuevos despachos porque vienen fiscales en expectativa de destino que no podemos tener porque no hay un espacio físico donde ubicarlos. En Santa Cruz se va a producir ahora el aumento de dos fiscales de plantilla y estamos buscando por todo el Palacio de Justicia dos lugares donde colocarlos. Muchas instalaciones, a excepción de la Ciudad de la Justicia, adolecen de falta de espacio. Y luego también es fundamental la creación de la oficina fiscal. Esta oficina debe crearse con unos medios similares a otros Palacios de Justicia: con un gabinete de prensa, un relaciones institucionales, medios informáticos y, en definitiva, recursos para organizar una Fiscalía moderna.

Ya son seis años a la cabeza de los litigios. ¿Por qué no deja de crecer este dato?

Porque no ha habido solución. No ha existido un aumento de los órganos judiciales o lo ha habido en muy poca medida. Nosotros, por ejemplo, estamos hablando de un incremento de dos fiscales de plantilla después de diez o doce años. Evidentemente va a seguir siendo así hasta que lleguemos a un momento en el que se refuerce lo que haga falta. Es cierto que no se puede hacer de hoy para mañana, pero va a seguir aumentando mientras no pongamos los medios.

¿Cree que hay riesgo de que se repitan las huelgas de letrados y funcionarios?

Sí. Lo que he leído, sobre todo en prensa, de los letrados de la administración de justicia es que al parecer aquellas reivindicaciones que firmaron o llegaron a un acuerdo a día de hoy no se han materializado y, en cuanto a los funcionarios, no se ha llegado a un acuerdo o siquiera a reuniones. Por lo cual, no me extrañaría en lo más mínimo que se volvieran a producir.

¿Cómo afectó la última huelga en Canarias?

Afectó mucho. Se paralizaron muchos procedimientos, se suspendieron varios juicios… No fue un colapso, pero es cierto que estamos sufriendo ahora el retraso de esto. Una vez que vuelve todo a la normalidad no se puede aumentar un ritmo que ya de por sí es elevado, así que vamos avanzando a cuentagotas. Para poder paliar los efectos, es necesario que se otorguen refuerzos de jueces, fiscales y funcionarios, pero esto no se ha producido.

En las últimas semanas se han actualizado las cifras de la aplicación de la ley del "solo sí es sí", con un balance de cuatro agresores sexuales excarcelados en Canarias y 16 que han visto reducidas sus condenas. ¿Qué valoración hace de estos datos?

Ahí tenemos una diferencia entre los datos que maneja el consejo y los datos que manejamos los fiscales. A mí me consta, y me puse en contacto con las dos provinciales para que me lo garantizaran, que se han revisado —no examinado— 14 procedimientos en Las Palmas y 14 en Santa Cruz de Tenerife. Solo hemos localizado, en Las Palmas, un único procedimiento en el que se ha producido la excarcelación. Los otros no los tenemos localizados. No digo que no se hayan producido, pero quizás están pendientes de recursos o no se produjeron inmediatamente sino que, al reducir la condena, el periodo para llegar a la libertad condicional también se redujo. Entonces, todo eso no lo tenemos contabilizado.

En los datos que ofreció el Consejo se hablaba de 108 revisiones.

Claro. Yo creo que cuando hablan de revisiones se están refiriendo a los casos examinados. Se examinaron 108 ejecutorias, o incluso más, pero revisadas, que es cuando se modifica, a nosotros nos constan 14 en Tenerife y 14 en Las Palmas.

Se observa una tasa de modificaciones más baja en Las Palmas que en otras provincias, teniendo en cuenta la cantidad de casos que se examinaron.

No, yo creo que están dentro de la media. Tampoco se han producido a lo largo de todo el territorio español tantas modificaciones. Se han producido, pero está adecuado con las reglas de las sentencias condenatorias que había por este tipo de delitos en ambas provincias.

¿Cuántos años de media se han reducido las penas?

En esta comunidad autónoma entre uno y dos años.

En el sistema judicial canario, ya de por sí desbordado, ¿ha supuesto un retraso añadido tener que revisar 108 condenas?

En los órganos judiciales intuyo que también, pero en Fiscalía, para las secciones de ambas provinciales y de la fiscalía diaria que se encarga del despacho de la ejecución penal, ha supuesto un plus porque, aunque se haya revisado una parte, se han examinado muchas. Y también se han producido recursos: tanto interpuestos por el fiscal como para informar de aquellos que han sido interpuestos por las partes. Por lo cual sí, ha supuesto un retraso añadido.

También hay un retraso evidente en la emisión de los informes psicológicos por parte del Instituto de Medicina Legal.

Este es un gran problema que estamos sufriendo desde hace años. Pone en evidencia que todas las secciones necesitan estos informes: tanto de menores, como de violencia sobre la mujer, de mayores o de personas discapacitadas. Por tanto, está suponiendo un auténtico problema. Y más ahora, que después de la ley 8/2021 todas las declaraciones de los menores de 14 años tienen que llevarse a cabo con una prueba constituida, llevadas a cabo por un psicólogo del Instituto de Medicina Legal. Por lo cual, se están retrasando estas declaraciones.

¿Los menores permanecen más tiempo en los centros a la espera de estos documentos?

No se si permanecen más tiempo en centros de menores, pero sí es cierto que todo lo referente a menores tiene que ser resuelto en un plazo rápido porque si no siempre perjudica al menor. ¿En qué medida? Depende de cada caso, pero siempre perjudica.