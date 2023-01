Ojos de Garza eleva al diputado del común sus quejas por la ampliación del aeropuerto

El diputado del común, Rafael Yanes, se dirigirá al Ayuntamiento de Telde y al Cabildo de Gran Canaria para conocer si la ordenación municipal tiene prevista la ampliación del aeropuerto de la Isla. Así lo ha decidido este viernes en la reunión que mantuvo junto al adjunto primero de la Diputación del Común, Felipe Afonso, con la asociación Resurgir de Ojos de Garza. En este encuentro también optó por trasladar al defensor del pueblo de España las quejas de los vecinos, con el objetivo de que se reúna con la entidad pública de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y confirme la aprobación definitiva del Plan Director y su contenido exacto.

Esta es la tercera ocasión en la que los vecinos de Ojos de Garza piden el amparo de la Diputación del Común. "La última vez que nos dirigimos a AENA por este asunto nos contestó que la ampliación estaría prevista cuando Gran Canaria tuviera 30 millones de pasajeros al año y en la actualidad son 14 millones", explicó Yanes. Ante este panorama, "pediremos conocer si esta previsión hecha en el año 2012 se mantiene y si el Plan Director que se había avanzado sigue en vigor", confirmó el diputado del común.

Tanto este barrio como las zonas de La Montañeta y Caserío de Gando acumulan ya dos décadas de reclamaciones para frenar el proyecto de creación de una tercera pista, que de realizarse implicaría el realojo de 5.000 familias. La acción vecinal arrancó de la mano de Margarita Alonso, que ha protagonizado multitud de manifestaciones y huelgas de hambre desde 2001 para dar a conocer el problema, y coexiste ahora con Resurgir de Ojos de Garza, liderada por Joaquín Santana, que se desmarcó del anterior colectivo.

"Parece que los malos de que no progrese Gran Canaria somos los vecinos, pero lo único que pretendemos es lograr la libertad, esa que todos los demás residentes de la Isla tienen", denuncia Santana, que ha presentado en los últimos meses sus quejas tanto al Diputado del Común como al Ayuntamiento de Telde ante los problemas a los que llevan 22 años enfrentándose los residentes de las zonas afectadas.

"No podemos construir legalmente en nuestras propiedades, nuestras casas no tienen ningún valor y el Ayuntamiento no hace inversión en el barrio, por lo que cada vez está más deteriorado. Después de más de 20 años aún sigue todo en el aire y nos sentimos engañados", incidió Santana. El líder del colectivo especificó que "no nos oponemos a que Gran Canaria crezca y se desarrolle, pero no pueden dejar abandonada a la ciudadanía".

El grupo rechaza por completo la opción de realojo que se ofreció a los vecinos como única alternativa tras la aprobación del Plan. Para proceder a esto era necesario reubicar al barrio en otra zona e indemnizar a los residentes por el valor de sus viviendas, pero desde que se planteó esta posibilidad no se ha llegado a abrir en ningún momento el expediente de expropiación.

El vecino puso el foco de las responsabilidades en los representantes políticos del Ayuntamiento de Telde, el Cabildo insular y el Gobierno de Canarias. «Ellos pueden ir a Madrid y expresar la situación, pero no quieren hacerlo, por lo que no hay solución ni nos ofrecen ninguna alternativa», alude.

"¿Cómo vamos a querer solucionar un problema tan gordo si en el Ayuntamiento de Telde se lleva a cabo una moción para que todo el mundo se ponga de acuerdo en eliminar la tercera pista y, a los dos días siguientes, se van al Cabildo insular de Gran Canaria y votan a favor de seguir con la pista?", cuestionó Santana, que tildó de "incomprensible" la postura del Consistorio. "Salgo con la impresión de que hay un interés político metido en el meollo con información del día a día que llega ahora", planteó.

El líder vecinal ya mostró sus primeras reticencias después de que la alcaldesa del municipio, Carmen Hernández, remitiera el pasado mes de diciembre un escrito para reunirse con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, con el fin de solicitar la paralización del proyecto de ampliación del aeropuerto. "Yo quiero ver si de aquí a cinco meses esto está resuelto, si no es así significa que lo montó para las elecciones generales y no lo voy a olvidar porque es mi casa la que está en juego", manifestó en aquel momento.

Sin embargo, de la reunión mantenida este viernes, el representante de la asociación de vecinos surgida en noviembre del año pasado extrae una nota positiva, asegurando que "el Diputado del Común ha entendido nuestra postura". Ahora mismo hay unos parámetros del año 2019 en los que informan de que Canarias ha tenido una caída del movimiento extranjero, incide Santana, y "los números van empeorando, lo que deja claro que no hay una necesidad real de continuar adelante con el plan".

"Lo único que queremos nosotros es no seguir sufriendo y que se nos solucione el problema y, si hay que hacer la salvación de la isla de Gran Canaria, estaríamos dispuestos siempre y cuando nos den primero a nosotros una alternativa", enfatizó el vecino.