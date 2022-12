Telde pide unión para instar a Madrid a eliminar el Plan Director del aeropuerto

"La tercera pista del aeropuerto no se va a hacer", zanjaba esta mañana la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, sobre la necesidad de eliminar el Plan Director que "condena" a los vecinos de Ojos de Garza, La Montañeta y Caserío de Gando desde su aprobación en 2001. El Ayuntamiento despejaba así cualquier duda sobre la intención de continuar adelante con el proceso de realojo, al entender que ya no es necesario porque no se han cumplido las previsiones iniciales de afluencia de viajeros.

Los datos estimaron en 1999 que entre 15 y 16 millones de turistas llegarían a la Isla en pocos años, pero las cifras aún se encuentran lejos de esa previsión. "En medio de una crisis inflacionista, una guerra y una crisis energética nada apunta a que en la próxima década siga adelante el proyecto", incidió Carmen Hernández. Por tanto, en la reunión que mantendrá en las próximas semanas con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el del Cabildo insular, Antonio Morales, les pedirá su colaboración para "plantear a Madrid que eliminen el Plan", que antes deberá ser retirado del Plan Insular de Ordenación del Territorio del Cabildo de Gran Canaria. El pueblo de Ojos de Garza "no quiere escuchar nada que no sea libertad" "Nunca pedimos la reubicación, nos obligaron a aceptarla", enfatizó por su parte Margarita Alonso, presidenta de la plataforma de afectados. La representante vecinal explicó que, una vez aprobado el Plan Director, nunca se les dio otra opción que no fuera la ampliación del aeropuerto, motivo por el que plantearon la alternativa del realojo. Sin embargo, la plataforma ha renunciado finalmente a esta opción después de una sucesión de requisitos cada vez más altos que exigía Aena y tras la realización del estudio de mercado que daba un valor a las propiedades que no ascendía de los 30.000 euros. Una condena para el municipio El Consistorio también hizo énfasis en las repercusiones de este proyecto para todo el municipio "ya que condena el desarrollo de muchas áreas y la huella acústica alcanza un radio de 30 kilómetros, llegando a muchos otros núcleos poblacionales". A su vez, Hernández cuestionó las implicaciones de llevar a cabo un "proyecto tan agresivo y dañino con el medio ambiente". "No podemos seguir esperando más y toca tomar cartas en el asunto", remarcó. Por otra parte, la alcaldesa ya ha puesto fecha para reunirse la próxima semana con la otra formación vecinal, Resurgir de Ojos de Garza, que desde su constitución el 18 de octubre ha lanzado sucesivas peticiones al Ayuntamiento para poner en común las demandas de los vecinos. "El pueblo está cansado ya y no quiere escuchar nada que no sea libertad", remarcó a principios de esta semana su presidente, Joaquín Santana.