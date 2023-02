El expresidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha reivindicado las siglas y la solvencia de su partido frente al "gobierno Frankenstein" y los partidos que "de repente aparecen y de repente desaparecen", para asegurar que en la actualidad le preocupan asuntos como el aumento de la deuda, el déficit o el incremento de los precios.

Así lo ha puesto este sábado de manifiesto durante la presentación del candidato popular a la Alcaldía de Telde (Gran Canaria), Sergio Ramos, junto al vicesecretario nacional de Organización, Miguel Tellado, y al presidente del PP de Canarias y candidato a la Presidencia regional, Manuel Domínguez.

"El PP --aseguró-- no es un invento como tantos otros que, de repente aparecen, de repente desaparecen y si te he visto no me acuerdo". Somos un partido con vocación de permanencia y de Gobierno. El nuestro es un partido unido. De vez en cuando pasa algo pero es un partido unido y hace poco se ha celebrado un acto en Valencia que así lo acredita".

Al respecto, reiteró que las siglas del PP "están más prestigiadas que nunca". "Gozan de una magnífica salud y es la única alternativa para cambiar el estado de las cosas en muchos ayuntamientos, muchas comunidades autónomas y en España", opinó.

Para el expresidente, en los últimos tiempos "han proliferado toda suerte de partidos de toda suerte de ideologías". "Aquí --prosiguió-- llegan 'Adanes' de extrema izquierda, de extrema derecha, de extremo centro y otros que ni siquiera saben exactamente lo que son", para entender que todo esto dificulta la gobernabilidad de un país, poniendo como ejemplo que en el Congreso son 17 los partidos.

Aquí, señaló que "lo cierto" es que buena parte de los problemas que se viven en la actualidad en España provienen de lo que fue uno de los "mayores errores", que fue la elaboración del llamado 'gobierno Frankenstein'.

Recordó en este punto que en la novela un doctor crea un monstruo, al que llama 'el engendro', y que el asunto "se le fue de la manos" acabando muy mal. "Pues esto es lo que ha pasado en muchos ayuntamientos, en muchas CCAA y en el Gobierno", aseveró.

"EL PSOE ES EL MÁXIMO RESPONSABLE DE ESTA SITUACIÓN"

Rajoy ha hecho especial hincapié en que el PSOE es el "máximo responsable" de esta situación por llegar a un acuerdo político "con una suerte de partidos populistas de extrema izquierda", como, dijo, Bildu o Esquerra, entre otros, y darle a estas formaciones "todo lo que le pidieron" generando una "enorme división, polarización y crispación" en la sociedad.

"Como les dieron todo lo que pidieron --agregó-- nos encontramos con prisiones para el País Vasco, presos de ETA con un trato condescendiente, puesta en tela de juicio de todo lo que se hizo en España desde la vuelta de la democracia... Por lo visto la Transición era mala, la Constitución era mala, la Monarquía, la revisión del pasado... y todo promocionado desde el Gobierno".

LEYES QUE NO TIENEN "NADA QUE VER" CON EL SENTIR DE LOS ESPAÑOLES

Además, el expresidente se refirió a leyes que no tienen "nada que ver" con el sentir de los españoles, "como la ley de los trans, la del bienestar animal... es apoteósico. O la ley del sí, o es sí... que no sé exactamente en qué estado está y que para lo único que ha servido es para enfadar a la gente, para que en el Gobierno estén a bofetadas y para que algunos hagan el ridículo y no sean conscientes de que lo están haciendo".

Rajoy lamentó que existan cambios en el Código Penal para "liquidar" la malversación de caudales públicos o la sedición escritos por los propios condenados por delitos de malversación o sedición. "Y luego, tonterías a gogó como eso de todos, todes, todas... ¿Pero qué broma es está?, ¿Qué tiene que ver eso con los deseos de los españoles?", preguntó.

PREOCUPACIÓN POR LA ECONOMÍA

Ante toda esta situación, Rajoy quiso dejar constancia de su preocupación por la economía, sin olvidarse de lo que ocurrió en España hace pocos años con un plan que se tuvo que hacer "cuando Europa hacía un política de las duras" para salvar a los ayuntamientos y a muchas CCAA.

"Me preocupa el aumento de la deuda, del déficit, los precios. Me preocupa que no se hagan reformas y espero que no nos dejen las cosas como hicieron en otras ocasiones pero ya tengo a sensación de que algunos sólo quieren seguir ahí, y punto", aseguró para criticar que se haya "liquidado" la política de los grandes consensos.

"Hay que ganar las elecciones. Tenemos un partido contrastado, un partido de Gobierno, con historia y que tiene la obligación de decir que esto no puede durar demasiado. Es muy peligroso", incidió el expresidente.

MUESTRA SU APOYO AL CANDIDATO DEL PP EN TELDE

Por otro lado, Rajoy ha querido mostrar su apoyo al candidato del PP al Ayuntamiento de Telde, Sergio Ramos. "Vengo aquí --dijo-- para trasladar el mensaje de que si los teldenses queréis, será el alcalde y lo más importante, será un extraordinario alcalde".

Aseguró también que Ramos tiene conocimientos, experiencia, una "magnífica edad" para ser alcalde y una "enorme" ilusión por hacer cosas por Telde. "En la vida lo más importante es tener ganas y Sergio tiene muchas y un enorme entusiasmo", observó.

También quiso destacar algo sobre la figura del aspirante que, apuntó, "no está de moda" en la actualidad. "Pero a mi, como entenderéis, eso ya me trae absolutamente al pairo", bromeó para resaltar que Ramos es una "buena persona" y que eso es "bueno" para el municipio.