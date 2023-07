Enfrentamiento entre el gobierno municipal de Telde y la oposición. El nuevo pacto de gobierno del Ayuntamiento, conformado por Ciuca, PP, Juntos por Telde y Más por Telde, ha denunciado que el anterior equipo municipal le dejó «un plan de asfaltados muy escaso» y una concejalía de Contratación «desmantelada». En un comunicado, el Consistorio afirma que por ahora solo hay licitadas 31 calles para ocho barrios de la localidad por un valor de 570.392 euros, «un porcentaje muy bajo para lo que realmente necesita este municipio», expone Sergio Ramos, concejal de Infraestructuras y Contratación, quien denuncia que se encontró la mayoría de los expedientes sin financiación. Por su parte, Nueva Canarias, ahora en la oposición, replica que dejó «a punto» ocho proyectos para mejorar 150 calles por tres millones de euros.

«El anterior gobierno quiso vender a la ciudadanía antes de las elecciones que había iniciado un megaproyecto para asfaltar cientos de carreteras, y lo que nos hemos encontrado al entrar en la institución es que la gran mayoría de expedientes estaban pendientes de licitación o que no tenían financiación, o lo que es lo mismo, todavía no se había hecho nada», sostiene el vicealcalde. «Además, los famosos planes de asfaltado en los que tanto insistieron solo contienen el tratamiento con alquitrán y la pintura de señalización. No poseen un verdadero proyecto para mejorar la seguridad vial, como por ejemplo la implementación de pasos de peatones elevados -muy demandados por la ciudadanía-, la reposición de señaléticas o la reparación de aceras», agrega.

En el comunicado, Ramos sostiene también que «en estos proyectos que dejaron a medio hacer no existe una actuación de barrios completos. De partida se comete el error de no hacer un proyecto con un estudio técnico económico para no dejar calles atrás. Al contrario, lo que se hace es coger una subvención con la que se pretende atender la cantidad de reclamaciones que tenemos por toda la ciudad. Ese es el motivo por el que se quedan barrios, incluso tramos de calle, a medias».

«Desde Contratación nos estamos coordinando con la Concejalía de Vías y Obras, que dirige Iván Sánchez, para empezar a licitar los trabajos que sean necesarios para dar por fin a la población una red viaria de calidad, acorde con lo que debería ser la segunda ciudad más importante de Gran Canaria», añade el edil.

Ante estas declaraciones, y a través de otros comunicado, Nueva Canarias manifestó su «asombro» ante «el intento de manipulación del vicealcalde» y le anima a trabajar «para poner en marcha todos los proyectos que se dejaron diseñados, aprobados en Junta de Gobierno Local y con financiación asegurada».

Eloy Santana, que fue el responsable de la Concejalía de Vías y Obras en el anterior mandato, explicó que su departamento dejó a punto ocho proyectos que, con una inversión cercana a los tres millones de euros, se mejorarán cerca de 150 calles de casi más de una veintena de barrios, como Jinámar Pueblo, La Pardilla, Barrio Ponce, San Juan, La Herradura, El Caracol Alto, San Gregorio, La Pardilla, San Antonio, Marpequeña, La Garita, La Majadilla, San José de Las Longueras, Tara, Valle de Los Nueve Bajo, Urbanización de Ojos de Garza, Clavellinas, Tecén, El Palmital, Hoya Manrique, Valle Casares y El Cardonal, entre otros.

Santana explica que uno de ellos, el de Ojos de Garza (Canalejas, Leopoldo Matos, Severo Ochoa, Juan Ramón Jiménez, Córdoba, Valladolid, Santander, Ávila, Segovia y Pontevedra), pudo concluirse hace unas semanas, y ahora han comenzado los trabajos de repavimentación de 31 calles en San Juan, San Gregorio, Jinámar Pueblo, La Herradura, Barrio Ponce y El Caracol. Estos dos proyectos, recuerda Eloy Santana, tuvieron que licitarse por segunda vez al quedar desiertos en la primera convocatoria por la falta de presupuesto.

Junto a ellos¡, sostiene, se encuentran uno de 93 calles de San Juan, San Gregorio, La Pardilla, San Antonio, Marpequeña, La Garita, La Majadilla, Las Longueras, Tara, Valle de Los Nueve, Urbanización de Ojos de Garza, Clavellinas y Tecén, que supondrá una inversión de 1.535.169 euros financiados a través del Plan de Cooperación, y otros cinco que contemplan 18 caminos rurales en Valle Casares, El Cardonal, Hoya Manrique, Tecén y El Palmital, que cuentan con el apoyo económico de la Consejería de Sector Primario insular.