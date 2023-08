Héctor Suárez: "El alcalde de Telde felicitó a Jonay López 48 horas antes de su nombramiento"

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, le destituyó el viernes de sus funciones como edil y le acusó de enchufismo. ¿Ya ha digerido esta decisión?

La verdad es que uno está aquí para trabajar todos los días y asimilar las cuestiones que vienen, rodeado de muchísimas personas que me han dado su valoración sobre esta circunstancia y me han ayudado a digerirla. Evidentemente no la entiendo y por supuesto que no la comparto. No tiene que ver ninguna de las acusaciones que se vierten en los medios de comunicación con la labor que hemos desarrollado en los últimos meses.

¿Se esperaba tan pronto una ruptura del pacto?

Nosotros somos un partido de Gobierno y un partido que aporta estabilidad a esta ciudad. Lo hicimos hace dos mandatos, cuando el gobierno se quedó en minoría, lo hicimos en el mandato pasado, con una gran responsabilidad después de no poder cerrar un pacto a última hora, y ahora también apostamos por la estabilidad y porque este pacto dure hasta 2027. Ese es nuestro compromiso desde que lo firmamos. Nosotros no queremos que la ciudad tenga ningún tipo de inestabilidad y por eso le solicitamos al alcalde que restituya la situación, que volvamos al punto de partida porque Coalición Canaria Telde no ha incumplido ni un punto ni una coma de lo que hemos firmado con los cuatro socios que conformamos este pacto, que genera ilusión a la ciudadanía. Lo único que hemos hecho es trabajar con sacrificio, honradez, lealtad y máxima vocación de servicio.

¿Mantiene que Jonay López está cualificado para cubrir el puesto de director del servicio de limpieza?

Por supuesto. No solamente lo mantengo, sino que en este Gobierno hay muchos exediles del Ayuntamiento de Telde que forman parte de los asesores del resto de los partidos que conforman el pacto municipal. No entiendo por qué con Jonay López el embudo es la parte estrecha y con el resto de los socios cogemos la parte ancha. Evidentemente que está preparado. El anterior director, que fue despedido de la empresa concesionaria hace más de 45 días, era un técnico, pero no era especialista en el ámbito que desarrolla esta concesión administrativa. Sin embargo, Jonay López es especialista en Territorio y Medioambiente, que tiene muchísimo que ver con el contrato de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria. Y, por supuesto, no infringe la legalidad, se acoge a lo que permite el contrato y la concesión.

"No soy responsable de ninguna designación en la empresa porque no tengo esa capacidad"

El alcalde reiteró hoy que ni usted ni Jonay López le notificaron este nombramiento, mientras que usted sostiene que lo conocía 48 horas antes.

Yo soy una persona de palabra. Igual que después de las elecciones Juan Antonio Peña me sentó en una oficina para decirme si iba a apostar por este pacto y yo le di la mano y le dije que sí, él tiene que reconocer que 48 horas antes del nombramiento de Jonay López lo felicita como director del servicio. Si él quería plantear otro perfil o que ese nombramiento era impropio solo tenía que comunicármelo por teléfono o llamarme para vernos en persona en cualquier momento. Creo que es importante que reconozca que conocía que existía esa vacante hace 45 días y que necesitábamos al director de servicio para fiscalizar el contrato y que el dinero público se utilizara de forma correcta. Así que esas dos variables las conocía y, si en algún momento, él tenía un perfil adecuado para ese servicio lo tenía que haber planteado en la mesa del pacto y por supuesto lo hubiéramos debatido y hubiéramos buscado otros perfiles o adoptado otra decisión, pero no puede demostrar ni decir públicamente que no lo sabía porque no fue así.

Los trabajadores de la empresa también cuestionan otros nombramientos realizados en el último mes y Peña ha solicitado copias de los contratos. ¿Hay más miembros del partido en este servicio?

Es una caza de brujas sin precedentes. Es una empresa privada en la que este concejal no tiene ningún poder para nombrar o quitar gente ni para contratar o despedir a gente. Todo eso son frutos de conjeturas que no se sustentan, personas están acusando a empleados que llevan años trabajando en la empresa, que estaban trabajando desde mucho antes de que fueran las elecciones o siquiera de que se supiese que iba a ser concejal del servicio y simplemente lo hacen por confundir y atacar. No soy responsable de ningún nombramiento en la empresa porque no tengo la capacidad de influir en las designaciones de una empresa privada. No encontrarán ningún elemento que pueda indicar que he contravenido la ley con respecto a ese supuesto que plantea el comité de empresa o el alcalde.

Hace cuatro años rectificó el nombramiento como asesora de su esposa, Gloria Cabrera. ¿Para alcanzar un acuerdo está dispuesto a dar marcha atrás esta vez?

El nombramiento no fue de mi esposa, independientemente de que quieran vincular de forma machista el nombramiento de Gloria Cabrera como mi esposa cuando es una persona con una amplia trayectoria política en esta ciudad, que mucho antes de tener nosotros una relación personal ya estaba en política. Después de ser doce años concejala de Gobierno, después incluso de en este último mandato ser consejera del Cabildo de Gran Canaria y después de estar más de 30 años militando en la vida pública de la ciudad, decir que fui a nombrar a mi mujer es falso. Nombramos a la persona que la organización política decidió y esa persona tiene la experiencia y la trayectoria suficiente para hacerlo. Hemos demostrado que era normal nombrar a asesores de máxima confianza que hayan tenido relación en el Ayuntamiento porque el actual Gobierno, al igual que hice yo con Gloria Cabrera, ha nombrado a exconcejales como personal eventual. Fue un intento de debilitar el pacto que no permitimos y por eso estuvo firme durante cuatro años. Eso es lo que tiene que hacer este pacto, estar unidos y, en caso de que haya una dificultad, plantearla en el seno del Gobierno y, si la decisión que se toma en esa mesa del pacto es que ese nombramiento tiene que ser reconducido o no está en la línea de la hoja de ruta que nos marcamos, por supuesto que CC siempre ha sido flexible.

En el nuevo reparto planteado por Peña su partido pierde áreas clave, como Aguas, Urbanismo o Limpieza, que pasan a ser asumidas por Ciuca y el PP. ¿Cree que esto influyó a la hora de destituirle?

La verdad es que no sé por qué se hizo esa reorganización, por qué no se ha trabajado en la mesa del pacto. A CC no le han comunicado nada oficialmente, es una decisión que ha tomado el alcalde porque es el que tiene las competencias para distribuir las delegaciones y evidentemente nosotros no estamos conformes. Le solicitamos que la revierta y devuelva las competencias y las áreas firmadas en el pacto.

"Hay muchos exediles que forman parte de los asesores del resto de partidos que gobiernan"

Si el alcalde no da marcha atrás en su decisión. ¿Qué van a hacer los dos concejales de Juntos por Telde, Juan Martel y Pilar Mesa?

Eso lo decidiremos en el seno del grupo municipal. Vamos a esperar a ver cuál es la decisión del alcalde y qué pasos se dan en nuestra organización política a nivel insular. Nosotros seguiremos los designios de nuestro partido y las decisiones las tomaremos los tres concejales que formamos el grupo de CC.

Telde es uno de los cuatro municipios de la Isla donde gobierna Coalición Canaria. ¿Cómo puede repercutirles a nivel insular el paso a la oposición?

Estamos preparados para trabajar donde nos toque. Somos un partido que queremos transformar la sociedad a través de nuestro programa electoral, que recoge este pacto de gobierno. Lo que supone para CC es un paso atrás porque es el municipio más importante donde gobierna el partido en la Isla y, por lo tanto, vamos a trabajar para poder restituir la situación, pero si esta situación es inflexible por parte del alcalde y de los socios de Gobierno y entienden que en esta inestabilidad pueden continuar, nosotros plantearemos en los órganos la hoja de ruta y haremos lo que nos corresponda.

¿Se plantea dar un paso atrás dentro del partido?

Nunca. Evidentemente no, porque he sido elegido como secretario local y como candidato a la alcaldía y la ciudadanía me he elegido para representarles. Yo voy a trabajar de forma incansable para llevar a cabo esas propuestas, iniciativas y cambios para que la ciudad mejore y mi compromiso es firme. Mientras sea el secretario local del partido, mientras tenga el apoyo de las propuestas que elevemos al consejo político como pasó el sábado pasado con una amplia mayoría y mientras la ciudadanía nos siga trasladando que somos necesarios en esta ciudad porque contamos con casi 5.000 votos en la misma, voy a poner todo mi esfuerzo y mi sacrificio por defender los intereses generales del municipio.