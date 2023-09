Juan Francisco Martel: "Ha habido un intento de anular al CCD o a mi persona en Telde"

El pacto de Telde se recupera de una crisis en la que usted, sin ser protagonista, se ha visto en medio hasta el punto que han pedido su cese.

Ha sido una situación muy complicada en lo personal, al margen de lo político, que en política siempre hay momentos delicados. Me he visto en medio de una situación generada en el seno de Coalición Canaria, con quien se presentó CCD, la organización a la que pertenezco, a las elecciones en una coalición electoral. Creo que incluso, no por CC sino por alguna persona, ha habido un intento de anular al CCD o a mi persona en Telde.

¿Se refiere al acuerdo de gobierno que le dejaba fuera del reparto de áreas?

Efectivamente. Yo me quedé sin competencias por una decisión del que en aquel momento era el líder de CC en Telde, Héctor Suárez, a quien le di toda la confianza para que negociara el pacto de gobierno. Me extrañó cuando el alcalde me llamó para preguntarme por qué no quería asumir la Concejalía de Cultura —me consta que él quería que la mantuviera— y le dije que no sabía que se había llegado a ningún acuerdo, que la noticia que tenía era que aún no había ninguno. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que me habían engañado, que el pacto se había cerrado el día anterior, cuando el líder de CC me había dicho que no.

¿Preguntó qué había pasado?

Le pregunté expresamente cuando ya tenía la información no solo por parte del alcalde sino también por otras formaciones políticas que conforman el gobierno y me habló de una hoja de ruta que aún estoy esperando.

Cuando el alcalde aparta a Suárez y hace un nuevo reparto de áreas, este pide su cese. ¿Qué pensó?

Yo entré en el Gobierno de Telde sin delegación y mantenía mi presencia en la Junta de Gobierno Local, de la que soy secretario desde junio. Los primeros meses colaboré con aquellas concejalías que me pedían el apoyo, como fue la de Cultura, pero era una situación que no pensaba mantener mucho tiempo. Me planteaba sostenerla hasta septiembre y una de las opciones era volver a mi puesto de trabajo en el Cabildo de Gran Canaria y compaginarlo con las tareas propias de concejal porque tenía claro que no iba a defraudar a ningún votante dejando el acta o yéndome a otras tareas de gobierno fuera de Telde, como se intentó también.

¿Qué tal fue la primera reunión que ha mantenido con la nueva gestora local de CC?

De esta reunión quiero destacar el valioso paso que damos al restablecer el diálogo entre ambas formaciones. Este es un firme compromiso para fortalecer nuestro trabajo conjunto, mantener reunión con los socios del Gobierno local para afianzar aún más los cimientos de nuestro compromiso. Juntos, estamos dedicados a construir un camino de colaboración sólida que beneficie a todos los ciudadanos de Telde.

Después de todo, ha recuperado la Concejalía de Cultura, que era el área que deseaba. ¿Qué objetivos se marca?

Me tocó gestionar esta concejalía en una época complicada, con dos años marcados por la pandemia, pero fue un trabajo ilusionante en el que mucha gente se implicó.

Queda mucho por hacer, como culminar y poner en valor el Museo Etnográfico, para lo que ya estamos trabajando con la Fedac. Y, por supuesto, afianzar el logro de que Telde sea un referente cultural y que la programación llegue a todos los rincones de la ciudad.

Además, ha incorporado a sus responsabilidades el área de Turismo. ¿Qué proyectos tiene para atraer a un mayor número de visitantes?

El turismo es muy importante para este municipio. No creo en el turismo en masas y Telde no aspirar a eso, pero esta ciudad tiene mucho patrimonio, mucha cultura, espacios naturales que ofrecer como alternativa al sol y la playa, que también los tenemos. Sin embargo, al aeropuerto llegan 4 o 5 millones de turistas al año y debemos lograr es que esas personas que pernoctan en la Isla vengan a Telde y consuman, que conozcan la oferta de gastronomía, comercial, histórica, cultural y natural que puede ser perfectamente aprovechado y genere riqueza al municipio.

¿Cómo?

Ya he mantenido reuniones con empresas del sector que se han comprometido a traer visitantes dos días a la semana, los martes y jueves, para que pasen toda la jornada en el municipio. A partir de aquí, seguiremos trabajando de la mano para consolidar estas visitas y ofrecer a los turistas servicios y apoyos para hacer más atractivo el disfrute de nuestra oferta.

Patrimonio histórico

En cuanto al patrimonio histórico, ¿cuáles son las primeras actuaciones que impulsará?

El objetivo es poner al día el patrimonio de Telde, empezando por San Juan y San Francisco, donde se visualiza fácilmente el deterioro tras muchos años sin llevar a cabo el mantenimiento. Es algo de fácil solución; simplemente hay que cuidarlo y tener conversaciones con el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, que deben implicarse porque este es municipio que cuenta con uno de los patrimonios históricos más importantes del Archipiélago y entre todas las administraciones debemos hacer del mismo un atractivo para las personas de dentro y fuera de las Islas.

¿Habla de un plan de rehabilitación de las fachadas del casco histórico?

Ese sería, efectivamente, uno de los primeros trabajos a realizar, así como la apertura de la Casa de los Sall. Desde el año 2020 hay un proyecto para su electrificación y ya he firmado una diligencia para revisarlo y ejecutarlo con el fin de abrir las puertas de este inmueble lo antes posible.

¿Puede abrirse sin la aprobación del nuevo Plan de Ordenación Urbana?

Se puede abrir si se le da el uso que tiene contemplado en el plan vigente. En su día la Casa de los Sall se configuró como escuela de música o espacio para el desarrollo de actividades culturales, que son perfectamente compaginables. Por eso no hay que seguir esperando por un cambio del Plan General para ponerlo al uso. Solo hay que darle el que estaba previsto inicialmente y luego, si se quiere cambiar, se cambia sin ningún tipo de problemas.

¿Qué hay de los proyectos de recuperación de la Casa de la Condesa o la Noria de Jimámar?

Acabo de llegar a esta Concejalía y mi llegada coincidió, además, con el hecho de que parte del poco personal que tiene Patrimonio estaba de vacaciones.

Por lo pronto ya he pedido las llaves de la Noria para ver cuál es su situación y estudiar qué se puede hacer con ella. Lo que sí tengo claro es que hay que dar uso a nuestro patrimonio. Ya hemos visto cómo se invierte dinero en su recuperación y permanece luego cerrado, tirando el dinero y causando decepción en la ciudadanía.