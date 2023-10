Begoña Rodríguez Rueda: "A los turcos les chocaba cuando les decía que se podía cultivar sin arar la tierra"

¿Qué hace una teldense en Turquía?

Soy teldense, aunque los primeros años los pasé en Arguineguín. No vine directamente, vine en zigzag, como el personaje de la película Amanece que no es poco. Voy en zigzag porque así me pienso mejor a donde quiero ir. Y así he vivido en Arguineguín, Telde, Tenerife, Bélgica, Osaka (Japón), Tennessee, Georgia y Nueva York. Estoy en Edirne casi por accidente; me ofrecieron un trabajo dando clases de ilustración digital y pensé que estaría bien venir y pasar un año, ahorrar y viajar. Me hacía ilusión recorrer Turquía e ir a Georgia (la de Osetia), pero diez años más tarde aún no he llegado a Georgia y me queda mucho que ver de este país. De hecho, casi no salgo del barrio.

¿Cuándo empezó su interés por la agricultura y el medioambiente?

El interés por el medioambiente viene de familia. Siempre hemos ido al campo y disfrutado de la naturaleza respetándola y cuidándola. Cuando tenía 12 años leía las revistas de Greenpeace y aprendí la relación entre la ganadería y la pérdida de bosque en el Amazonas, y desde entonces solo he comido fast food en casos muy extremos.

Siempre he estado preocupada por lo que comemos y más aún desde que vi como se producía; de ahí mi interés por la agricultura, que aumentó cuando viví en Japón. Allí la fruta y la verdura es tan cara que no lo llevé bien, así que cuando fui a trabajar a Estados Unidos escogí Tennessee porque aparecía en el mapa como zona de cultivos, pero lo único que plantaban era algodón y soja, y lo que había era escaso y con poco sabor. En Georgia, igual; tenía que ir a un barrio de ricos para conseguir verduras de cierta calidad, que no tienen comparación con la que tenemos (o recuerdo que tenemos) en España. En Nueva York, sin embargo, era más fácil de encontrar y ahí conocí la cooperativa de Park Slope y las huertas urbanas, aunque no me metí muy a fondo.