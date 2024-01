Urbanismo de Telde insta a la constructora a arreglar la calle Orquídea

La Concejalía de Urbanismo de Telde, a través de su departamento de Disciplina Urbanística, ha remitido el proyecto a la empresa constructora responsable de fortalecer la ladera que sostiene la calle Orquídea, en La Garita, que permanece cerrada parcialmente al tráfico desde el mes de marzo por razones de seguridad, y le insta a ejecutar los trabajos de inmediato. El edil de Urbanismo, Juan Francisco Jiménez, explica que hace ya un mes que se concluyó el proyecto que debe realizarse en esta zona de la costa para garantizar la integridad de las personas que transitan por ella y se está a la espera de la obra.

Sin embargo, hasta ahora no ha habido ningún movimiento y la paciencia de los vecinos de La Garita, en especial de quienes residen en las calles que desembocan en la misma, como ocurre con Madreselva, se está agotando y piden al Ayuntamiento alternativas para mejorar su conectividad.

César Falcón es un vecino de esta calle que tiene su garaje cerca de la plaza. "Yo no tengo problemas para dejar el coche en el garaje e ir caminando hasta mi casa, pero cuando tengo que llevar la compra o dejar a los niños en casa y luego ir hasta el garaje, la cosa se complica". Antes del cierre parcial, llevar el coche desde la calle Madreselva hasta el garaje le suponía un trayecto de 400 metros. Ahora, cuenta, tiene que ir hacia La Estrella para conectar con el vial costero y entrar en el barrio por la Avenida del Cabildo, lo que supone más del triple de metros, concretamente 1,3 kilómetros.

Reorganización temporal del tráfico

Esto, uno o dos días puede parecer poca cosa, pero ya son nueve los meses que lleva cerrada de forma parcial esta carretera y los residentes no ven cercano el fin de la situación. Justo por ese motivo, hay quienes solicitan al Consistorio que estudie la viabilidad de hacer una reorganización temporal del sentido de algunas calles hasta que se ejecute la obra, tal como proponen, entre otros, Nayra N. y Miguel Campos, que cree que "la solución pasa por habilitar el sentido de bajada en la calle Orquídea (la que está cerrada), dado que ya Pascua y Madreselva son de subida". De esta manera, afirma, "quien tenga que ir, por ejemplo, a la farmacia y viva en la parte alta de La Garita no se verá obligado a salir del barrio para volver a entrar por la Avenida del Cabildo. No tiene sentido ninguno que haya tres calles de subida y ninguna de bajada en este momento, y esta calle siga balizada desde marzo sin saber hasta cuándo", concluye.

En ese sentido, el concejal de Vías y Obras, Iván Sánchez, asegura que hizo esta consulta en el departamento de Tráfico, "pero visto el ancho de la vía no veían una alternativa para recuperar los dos sentidos". Sánchez defiende que ha hecho "todo lo que estaba en mi mano, aun no siendo mi área, pero lo cierto es que todo sigue igual". Ahora confía en que la empresa ejecute los trabajos requeridos cuanto antes, una vez que han confirmado que "han recibido la notificación municipal y que están en disposición de hacer las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de la vía" con el objetivo que de que Ayuntamiento pueda reabrir la calle al tráfico. La cuestión que plantean los vecinos y el propio Consistorio es cuándo. "Espero que se resuelva en breve porque para nosotros (el gobierno local) es un asunto importante".

Señalizaciones que no se cumplen

Por otro lado, los vecinos de La Garita alertan del peligro que está suponiendo que haya personas que se salten las señalizaciones en esta vía. César Falcón asegura que es frecuente el paso de vehículos en el sentido de bajada, ya sea por despiste o de forma premeditada, "lo que un día va a ocasionar un accidente".

También Miguel Santana, presidente del colectivo vecinal Punto y Seguido, muestra su preocupación por estos hechos. "Por ahí han pasado hasta guaguas de servicios privados, además de residentes" y en más de una ocasión él mismo ha tenido que colocar el balizamiento, "que está en mal estado", porque lo han quitado. La última vez, concreta, junto a dos agentes de la Policía Local.