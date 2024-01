Cuando se les pregunta si se han metido en el mar cuando ondea la bandera roja en la playa o si alguno ha pasado apuros y miedo en el agua alguna vez, la gran mayoría levanta la mano, una pauta que hoy se repitió en el Liceo Francés de Gran Canaria, ubicado en el municipio de Telde, con estudiantes de 2º de la ESO, durante la primera de las charlas que la asociación para la prevención de ahogamientos Canarias, 1.500 Km de Costa, impartirá a lo largo del año en los centros educativos.

Uno de los estudiantes, Víctor, incluso tiene cicatrices para recordar lo mal que lo pasó un día que estaba pescando con unos amigos, resbaló y cayó al mar. "Intenté salir, pero me vino una serie y no podía y me hice heridas en las piernas con las rocas". También Andrea compartió con sus compañeros el momento en el que se vio arrastrada mientras hacía windsurf. "Tuve que soltarme y dejar la tabla y la vela para alejarme de la zona y volver nadando".

Más que en la carretera

El responsable del proyecto, Sebastián Quintana, les explicó que la principal causa accidental de muerte en Canarias es por ahogamiento, "superando en más de un 50% a las personas que mueren en accidentes de tráfico", un dato que cogió por sorpresa a los estudiantes. Además, les contó que en la mayoría de los casos, la imprudencia es la culpable y que el 80% de los fallecidos son hombres "porque las mujeres son más prudentes". Además, la mayoría son turistas.

Cultura de prevención y seguridad acuática

Aunque los chicos demostraron hoy un amplio conocimiento acerca de las mareas, hoy aprendieron qué es una corriente de retorno y que hay que dejarse arrastrar hasta que pierda la fuerza y, entonces, hacerse a un lado para volver nadando hasta la orilla, o que nunca debe dejarse a un niño en el agua sin supervisión, incluso si tienen flotadores. Y para ello pudieron ver casos reales captados con cámaras de vigilancia, que no tuvieron un trágico desenlace. También pudieron visionar el anuncio Stop Red, grabado en la playa de Melenara, en el que se hace hincapié en la importancia de obedecer las banderas rojas.

En 2023 participaron en estas charlas más de 2.000 estudiantes de Primaria y Bachillerato, pero desde el nacimiento de esta iniciativa han sido más de 15.000, no solo en Canarias, sino en varios países. Con esta iniciativa, apunta Sebastián Quintana, "estamos impulsando la cultura en la prevención y la seguridad acuática porque somos analfabetos en esa materia".