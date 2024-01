Este viernes se sube al escenario del Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez con la obra Funeral Planner. ¿Qué puede esperar el público?

Sí, justo un día después de hacer de maestro de ceremonia del Pregón del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de una obra escrita y dirigida por Fabián Lomio con la que llevamos recorriendo varios teatros desde hace un año. Trata de la relación entre un hijo y un padre que está planificando su funeral, y en un tono de humor negro aborda el tipo de relación entre ambos, la muerte y qué cosas y puertas hay que cerrar en el proceso. Su hijo, que llevaba 20 años en Estados Unidos porque no soportaba, no termina de creerse el tiempo de vida que le queda a su padre y también hay una asistente personal que prepara todos los papeles de la herencia y el funeral, en medio de la tensión entre padre e hijo.

Como teldense, ¿le hace especial ilusión actuar en este municipio?

Para mí, actuar en Telde siempre es especial porque fue aquí donde empecé a hacer teatro en la Escuela Municipal, con Blanca Rodríguez, y hacerlo en este teatro con profesionales como José Luis Madariaga o Hermi Orihuela, lo es aún más. Volver a casa en este escenario, compartir con los vecinos, con los familiares y los amigos que vendrán a verme es para mí muy bonito. Siento un cariño muy especial por este lugar.

Desde Canarias

¿Es difícil abrirse hueco en el mundo de la actuación desde este rincón de Canarias?

No es difícil, es cuestión de trabajo y constancia, pero sobre todo, trabajo. El teatro o el cine requiere muchísimas horas de dedicación, no solo las que estás sobre el escenario en una función o en ensayando, sino que siempre hay que estar reciclándote, observando, conociéndote... Es una actividad que juega entre lo agotador y lo divertido, y todo ello choca con la realidad de un ser humano que tiene una familia, una casa... Lo difícil no es estar, sino mantenerse, y tiene que gustarte mucho para no abandonar cuando no haya trabajo, momento que hay que aprovechar para aprender más, dar clases de canto, hacer introspección y estar presente y activo para seguir conociéndonos. Particularmente, no me puedo quejar.

Las programaciones culturales de los municipios son cada vez más intensas. ¿Hay más trabajo ahora que hace unos años?

Esto va por épocas y tras la crisis de 2007 sí hubo un bajón. A finales de los 80 y principios de los 90, por ejemplo, había mucha programación cultural y todos los días había algo. Ahora se han sumado muchos municipios y vuelve a haber mucha actividad. Telde es un ejemplo maravilloso y desde hace unos años tiene una gran oferta cultural y en Las Palmas de Gran Canaria hay siete u ocho espacios que cada fin de semana tienen algo y se llenan, además de otros privados que también están teniendo muy buena acogida.

Esto está logrando que la gente se sienta vinculada al teatro y otras disciplinas artísticas, como conciertos, exposiciones y otros eventos. El teatro es muy fuerte; tiene la capacidad de hacer que entres en un lugar y conectes rápidamente.

Vamos, que quien quiera cultura tiene opciones

En Canarias no nos podemos quejar porque hay cosas todo el año, tanto en interiores como en la calle. No es como en la Península o en Europa, donde la temperatura limita. El clima que tenemos nos permite tener una vida cultural bastante amplia.

¿Se puede vivir del teatro?

Definitivamente, sí se puede vivir del teatro y lo he hecho incluso desde cuando estaba en la Escuela de Arte Dramático, porque siempre trabajé para costearme los estudios.

El teatro en las aulas

Además de actuar, es profesor de teatro

Llevo siete años como docente en un taller de teatro inclusivo en la Asociación Down de Las Palmas y digo inclusivo porque además de los chicos que están en esta asociación participan otras 16 personas que no tienen síndrome de Down. Con ellos hemos realizado varios musicales muy bonitos y apasionantes con los que hemos hecho giras por varios municipios con llenos absolutos.

Pero también en las aulas, ¿no?

Durante dos años participé en el proyecto Mini Teatro Fest, de la Fundación Disa, y daba clases en varios colegios de Gran Canaria, una experiencia preciosa porque el alumnado se encargaba de todo, desde la creación del texto hasta la puesta en escena, y acompañar a los niños en todo este proceso creativo fue muy enriquecedor.

Basándose en esta experiencia, ¿cree que el teatro, así como otras disciplinas artísticas, deben formar parte del currículo educativo?

Por supuesto. La experiencia me ha hecho ver que las personas encuentran en el teatro aquello que no encuentran en otra asignatura, por lo que es una herramienta importantísima. He trabajado con niños con síndrome de Down que son muy pasivos y que con el teatro corrían, u otros que son capaces de aprenderse páginas y páginas de texto o que pronuncian perfectamente cuando actúan mientras que en su día a día les cuesta. En un centro, por ejemplo, sorprendió como un niño con síndrome de Tourette que durante las clases de teatro o en las actuaciones no tenía ningún tipo de síntomas y sus profesores me decían que no entendían cómo no se comportaba igual en esta clase que en el resto.

La clave, creo, es que en el teatro no hay errores, todo es aprovechable, todo es positivo y abre un mundo de posibilidades y este espíritu y ambiente hace que se sientan más relajados y sacan todo su potencial.

Por eso creo que el arte debe formar parte del currículo educativo; abre mil ventanas.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Por ahora, continuar con las giras de los espectáculos que estrenamos en 2023, pero también estoy viendo si cuajan unos proyectos cinematográficos y teatrales, pero no quiero avanzar nada hasta que esté todo más cerrado. Quería tomarme un tiempo con calma, pero el año se presenta muy activo.