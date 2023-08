Distintas evidencias muestran que hace alrededor de 1,1 millones de años, el clima del sur de Europa se enfrió significativamente y probablemente causó la extinción de los primeros humanos en el continente. El evento de enfriamiento glacial extremo contradice la idea de una continua ocupación humana temprana de Europa, sugiriendo que las complejas condiciones propiciaron una pausa extendida en dicha ocupación, que habría durado aproximadamente unos 200.000 años.

Un grupo de investigadores liderado por científicos de la Universidad Global de Londres (UCL), en el Reino Unido, y la Universidad Nacional de Pusan, en Corea del Sur, ha publicado recientemente un nuevo estudio en la revista Science, en el cual describen diferentes hallazgos que evidencian una pausa en la ocupación humana del continente europeo hace 1,1 millones de años, como consecuencia de un período extendido de frío extremo.

Una larga pausa en la ocupación humana de Europa

La pequeña glaciación habría paralizado la ocupación de Europa por parte de los humanos arcaicos, por un ciclo que se extendió alrededor de 200.000 años. En el trabajo científico también colaboraron especialistas de la Universidad de Cambridge, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de Barcelona, del Museo de Historia Natural de Londres y del Museo Británico.

El intenso enfriamiento del clima en el sur de Europa habría producido la extinción de los primeros humanos que habitaron el continente, según los investigadores. Posteriormente, hace alrededor de 900.000 años, Europa habría sido recolonizada por nuevos grupos de humanos, aprovechando las bondades de un clima en ese momento más amigable.

Los restos más antiguos de homínidos que se conocen en Europa, fechados entre 1,5 a 1,1 millones de años de antigüedad, se han recuperado en la zona de la Península Ibérica, donde las reconstrucciones paleoambientales han indicado períodos interglaciares cálidos y húmedos y otros ciclos glaciales suaves, algo que respaldó las principales teorías vigentes hasta el momento, que indican que las poblaciones de homínidos persistieron continuamente en el continente una vez establecidas.

Sin embargo, el nuevo estudio muestra que esta idea puede ser errónea. Los científicos analizaron la composición química de múltiples microorganismos marinos y examinaron el contenido de polen en un núcleo de sedimentos de aguas profundas, recuperado de la costa de Portugal. Estos datos revelaron la presencia de cambios climáticos abruptos que culminaron en un enfriamiento glacial extremo, con temperaturas en la superficie del océano frente a Lisboa cayendo por debajo de los 6°C, con semidesiertos expandiéndose en los territorios adyacentes.

Escasa capacidad de adaptación

"Para nuestra sorpresa, descubrimos que este enfriamiento de hace 1,1 millones de años fue comparable a algunos de los eventos más severos de las edades de hielo recientes", indicó en una nota de prensa el Dr. Vasiliki Margari, autor principal del nuevo estudio. Según los científicos, un enfriamiento de esta magnitud habría puesto a las pequeñas bandas de homínidos cazadores-recolectores bajo un estrés considerable, especialmente porque los primeros humanos pueden haber carecido de las adaptaciones necesarias, como por ejemplo suficiente aislamiento de grasa en su piel y medios para hacer fuego.

Al mismo tiempo, los especialistas realizaron una simulación climática en el superordenador Aleph, en la Universidad Nacional de Pusan, en Corea del Sur, para capturar las condiciones extremas durante este período. Al combinar el resultado de la simulación con evidencia fósil y arqueológica de la ocupación humana en el suroeste de Eurasia, el equipo desarrolló un modelo de hábitat humano, que predice el grado de adaptación que tenía el entorno para la ocupación humana temprana.

Los resultados mostraron nuevamente que hace 1,1 millones de años el clima alrededor del Mediterráneo se volvió demasiado hostil para los humanos arcaicos. Al integrar los datos del paleoclima y los resultados del modelo informático, los científicos concluyeron que la Península Ibérica, y en general todo el sur de Europa, estuvo despoblado durante el Pleistoceno inferior. En el mismo sentido, la aparente falta de herramientas de piedra y restos humanos durante los próximos 200.000 años aumenta aún más la posibilidad de una pausa duradera en la ocupación humana de Europa.

Referencia

Extreme glacial cooling likely led to hominin depopulation of Europe in the Early Pleistocene. Vasiliki Margari el al. Science (2023). DOI:https://doi.org/10.1126/science.adf4445