Los primeros instrumentos de viento prehistóricos descubiertos en el Levante, más concretamente en el asentamiento natufiense de Ain Mallah, en el actual Israel, son unos huesos de ave que tienen 12.000 años de antigüedad. Se usaban para atraer a cernícalos y gavilanes.

Los arqueólogos y paleozoólogos han vuelto a examinar los huesos de aves encontrados en Israel en el asentamiento natufiense de Ain Mallah.

Entre ellos había una flauta entera y seis fragmentadas, creadas hace más de 12.000 años a partir de los huesos largos de las alas de pequeñas aves acuáticas.

Habiendo hecho tres réplicas de estos instrumentos musicales, los científicos llegaron a la conclusión de que, muy probablemente, se usaron como señuelos para las aves rapaces: el cernícalo y el gavilán. Los resultados del estudio se publican en la revista Scientific Reports.

Cultura natufiense

Al final de la época del Pleistoceno y principios del Holoceno, las poblaciones del suroeste de Asia comenzaron gradualmente a llevar un estilo de vida más sedentario.

El elememento más indicativo a este respecto es la cultura arqueológica natufiense, que existió en el Levante en la era epipaleolítica entre los años 15.000 y 11.700 antes de nuestra era.

Esta cultura marca la transición de sociedades paleolíticas de cazadores-recolectores a economías agrícolas completamente desarrolladas del Neolítico.

Estas personas continuaron dedicándose a la caza, la pesca y especialmente se especializaron en la explotación de aves acuáticas invernales, para lo cual crearon las herramientas adecuadas.

Varios asentamientos

En el territorio del moderno norte de Israel se encuentra el sitio arqueológico de Ain Mallah. Los arqueólogos han descubierto allí los restos de varios asentamientos de la cultura natufiense de diferentes épocas.

En viviendas, hogares y tumbas excavadas entre 1996 y 2005, los investigadores encontraron más de 1.100 huesos de aves que datan de la época transcurrida entre los años 10730 y 9760 a C.

El análisis de estos restos mostró que la población de Ain Mallaha prefería cazar aves acuáticas que migraban al Levante para pasar el invierno. Representan más del 75 por ciento de las personas identificadas.

Instrumentos musicales

Laurent Davin, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, junto con colegas de Austria, Israel, España, Estados Unidos y Francia, volvieron a examinar los restos de aves de Ain Mallahi y encontraron una flauta intacta y seis fragmentadas.

Aunque se han encontrado objetos similares en Europa desde hace unos 40 mil años, los objetos de la Edad de Piedra encontrados en el Levante que pueden considerarse instrumentos musicales son desconocidos para los autores del nuevo trabajo, o requieren investigación adicional.

Todas las flautas Ain-Mallahi, de 12.000 años de antigüedad están hechas de húmero, radio o huesos del ala del cúbito perforados con uno a cuatro agujeros para sujetar los dedos. A juzgar por los rastros de desgaste, los natufienses utilizaron activamente estos instrumentos musicales.

En dos casos, los paleozoólogos pudieron determinar que se utilizaron como materia prima huesos de cerceta común (Anas crecca) y focha (Fulica atra), que representan el 11,2 y el 10,7 por ciento de la masa total de restos de aves.

Aves acuáticas

Cuatro instrumentos musicales más fueron fabricados por antiguos artesanos a partir de patos pequeños, como la cerceta carretona (A. querquedula), el ánade rabudo (A. acuta) o el pato cuchara (Spatula clypeata), que juntos representan el 17,3 por ciento de los restos de aves encontrados.

Los científicos han notado que los natufienses usaron deliberadamente los huesos de estas pequeñas aves acuáticas, aunque también había gansos, cisnes y patos más grandes entre sus presas.

Una sola flauta completa medía 63,4 milímetros de largo y unos cuatro milímetros de diámetro. Según los autores del nuevo trabajo, tales dimensiones sugieren que antes de usar tales flautas, los pueblos antiguos tenían que dedicar algún tiempo a entrenar y tener destreza en los dedos.

El arqueólogo Laurent Davin toca una reproducción de un instrumento de viento de hueso de 12.000 años de antigüedad que se encontró en un sitio llamado Enyan-Mallaha en Israel. Los sonidos agudos son notablemente similares a las llamadas de cernícalos y gavilanes.

Réplicas modernas

Para averiguar cómo sonaban las flautas natufienses, los investigadores hicieron tres réplicas a partir de los codos de dos ánades reales hembras (A. platyrhynchos). Con la ayuda de estos instrumentos musicales, reprodujeron sonidos con una frecuencia de 3000-4200, 4400-5600 y 6050-7650 hercios. Entre las 58 especies de aves encontradas en Ain Mallah, solo el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y el gavilán emiten sonidos en frecuencias similares.

Los investigadores notaron que los restos de estas dos especies de aves de Ain Mallahi están representados principalmente por garras, que muestran rastros de procesamiento humano.

Por lo tanto, creen que los natufienses los usaban como adornos personales, aunque consideran que lo más probable es que las flautas fueran, sobre todo, señuelos para atraer y cazar aves rapaces.

Cerveza antigua

Los natufienses no solo cazaban pájaros, sino que también procesaban los cereales que recolectaban. Así, hace unos años, los arqueólogos descubrieron los restos de pan más antiguos que se conocen, cuya edad es de aproximadamente 14 mil años.

Además, en otro yacimiento natufiense, los investigadores encontraron un rallador de granos en el que se conservaban restos de granos fermentados. Probablemente, estos son rastros de la cerveza más antigua, habricada hace entre 13.700 y 11.700 años.

Referencia

Bone aerophones from Eynan-Mallaha (Israel) indicate imitation of raptor calls by the last hunter-gatherers in the Levant. Laurent Davin et al. Scientific Reports volume 13, Article number: 8709 (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-023-35700-9