“Y hoy, ¿qué te apetece comer?”. Esta es la única pregunta que vas a tener que hacerte este verano en el Secrets Lanzarote Resort & Spa, un hotel solo adultos en Lanzarote para disfrutar de las vacaciones en sus cuatro piscinas y seis restaurantes dentro del todo incluido. En este hotel cinco estrellas no hace falta ceñirse al buffet, toda la gastronomía está dentro de tus vacaciones, en un todo incluido que lleva el descanso a otro nivel.

Secrets Lanzarote es el lugar perfecto para disfrutar de unas vacaciones de relax en una localización cómoda para elegir qué ver en Lanzarote. Con este objetivo, Secrets Lanzarote ha puesto en marcha un descuento especial de verano para los lectores de La Provincia. Disfruta de este hotel cinco estrellas en Lanzarote desde 75 euros, con esta promoción exclusiva usando el código RECA21.

La variedad de la cocina internacional de cinco restaurantes a la carta y un buffet internacional están abiertos para el cliente Secrets, una oferta sin igual con las mejores vistas de Lanzarote, incluida y sin coste adicional para las cenas y sin necesidad de reserva.

Una carne de alta calidad, a fuego lento junto a una piscina infinity es un lujo al alcance del cliente Secrets Lanzarote Resort & Spa pero no el único, además del restaurante especializado en carne Barefoot Grill, el Secrets Lanzarote tiene un steak house en el Bluwater Grill y las mejores pastas frescas en el restaurante a la carta especializado en cocina italiana Portofino, además de especialidades del mar a la parrilla en Oceana y la verdadera cocina asiática en el espectacular "Sushi Bar" Gohan. Cada noche en este hotel en Lanzarote todo incluido puede ser un experiencia gastronómica, acompáñala de una amplia selección de Sushi y las mejores vistas al Océano Atlántico.

Secrets Lanzarote es un oasis de relax y tranquilidad en la isla de Lanzarote y para vivirlo han llevado el concepto todo incluido a otra escala. El Unlimited Luxury es mucho más que un todo incluido Premium, es una nueva manera de vivir las vacaciones con un concepto único. Secrets Lanzarote es el único hotel only adults cinco estrellas de la isla, con los mejores servicios y una ubicación privilegiada entre el Parque Natural Los Ajaches y a unos pasos caminando de la Marina Puerto Calero. Alarga los días con actividades de ocio y música en vivo cada noche y descubre los diferentes ambientes de sus seis bares, con cócteles exclusivos y acceso directo a la playa. Espacios verdes, cuatro piscinas, solariums con camas balinesas, vistas al mar, terrazas y un spa que es un refugio de bienestar para cuerpo y mente, así es Secrets Lanzarote, un hotel cinco estrellas en Lanzarote desde 75 euros, gracias a la promoción exclusiva para lectores de La Provincia y el código RECA21.

En todas sus categorías, desde el todo incluido al Preferred Club, este hotel está diseñado para cumplir con las vacaciones soñadas de todos los tipos de cliente. La experiencia Unlimited-Luxury tiene habitaciones de Preferred Club, un plus de calidad con los mejores productos, servicios extras y ventajas incluidas, como la hidroterapia del spa, el acceso a restaurantes, piscinas y terrazas privadas, check in y check out personalizado, desayuno continental y un servicio ilimitado de bebidas.

Hotel en Lanzarote todo incluido

Lanzarote invita al relax, a conectar con la naturaleza y recargar energía en una isla llena de contrastes y de magia. Disfrútala con todas las comodidades y al mejor precio, y vive el verano en su eterna primavera a 22 grados y en un oasis de paz, perfecto para una escapada romántica.

Este hotel solo adultos de Lanzarote es lujo, naturaleza y bienestar, y esos son los ejes que han llevado a crear un spa exclusivo para la relajación y la autocuración, con un equipo de profesionales cualificados, productos de alta gama, tratamientos corporales y faciales y aromaterapia, piscina dinámica, masajes, Beauty Coach, para un asesoramiento personalizado y rituales de belleza y rejuvenecimiento para la salud y la relajación profunda.

Disfruta en pareja de este hotel con gimnasio abierto 24 horas, con todo lo necesario para mantenerse en forma y equipos cardiovasculares y aeróbicos, bicicletas estáticas, elípticas, remos, cintas, poleas, maquinas profesionales, bancos y pesas. Completo y de última generación, este gimnasio dispone de servicio de toallas, televisión con canales deportivos, e incluso la posibilidad de un entrenador personal.

Para cambiar de aires, disfrutar de un verano fuera de todo bullicio y preocupación y al mejor precio, el hotel abre esta oferta especial para los próximos meses, en los que tienes la oportunidad perfecta para alejarte del ajetreo diario y volver a conectar con tu pareja. La magia de este hotel only adults está en su filosofía de hotel petfriendly y en su conexión con la isla, gracias a una localización ideal para conocer con comodidad los lugares más atractivos, como el Parque Nacional de Timanfaya, la Playa de Papagayo y todo tipo de Centros de Arte y Cultura.

Para los lectores de La Provincia, el Secrets LanzaroteResort & Spa tiene una promoción exclusiva con un 25% de descuento y habitaciones de lujo desde 75 euros. Usa el código RECA21 y consigue un precio especial para tu estancia este verano.