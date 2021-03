Suele dejar alguna pista, pero Pepe Mel sacó su lado más hermético a dos días del derbi frente al CD Tenerife (20.30 horas, Movistar Vamos) para esconder el plan con el que pretende acabar con una racha de la UD Las Palmas de casi dos décadas sin ganar en el Heliodoro. Recupera a Maikel Mesa y tiene a todos -menos a los internacionales Álex Domínguez y Coco, y los lesionados Loiodice y Aythami-, y quizá por eso no lo tiene tan claro.

Lo que sí concluyó a lo largo de la semana es que debe pensar en los 90 minutos de partido y no quedarse en el once inicial. "Nosotros ya podemos pensar en esos planes de partido. A lo mejor antes teníamos más dificultad por número de futbolistas. Llegará un momento en que la gente se tendrá que acostumbrar a no ver en el mismo equipo a Jesé con Araujo o a Pejiño con Rober. Llegara un momento en que no quepan, pero no porque no quepan, sino porque no nos interesa. Ese es el plan de partido que nosotros también podemos hacer. El plan B puede hacerte ganar", comentó.

En todo caso, lo que sí deseó es que su equipo no cometa los errores garrafales que le han supuesto la pérdida de muchos puntos a lo largo de la temporada, los últimos, el viernes pasado ante el Girona (1-2). "La versión de las hermanitas de la caridad tiene que dejar de verse", aseguró en referencia a sus declaraciones tras la cita ante el cuadro catalán, al tiempo que reflexionó: "Yo siempre me pongo por delante".

Centrado ya en el derbi, el técnico restó importancia al hecho de que su equipo no gane en Tenerife desde diciembre de 2021, cuando él era el entrenador del conjunto chicharrero (1-3). "En el equipo tengo gente que igual no había nacido cuando eso pasó, por lo que no es una preocupación", sentenció.

"Los jugadores saben de la importancia del partido. Da igual si hay público o no, el resultado valdrá lo mismo. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en conseguir un buen resultado y en que estamos jugando el partido más importante para la afición de la UD Las Palmas”, agregó.

Cuestionado por si al vestuario había llegado el apoyo mostrado por ciertos sectores de la afición amarilla a través de la redes sociales, dijo: “No solo le llega, sino que yo me encargo de que le llegue. Ahora, que no tenemos contacto con nadie porque así lo dicta el protocolo, necesitamos que no haga más frío. Creo que tenemos que aceptar eso. Esta es una semana de ilusión y hay que buscarla en esas cosas".

En cuanto al rival, Pepe Mel aclaró que "la tabla no dice que el Tenerife lo está haciendo muy bien y nosotros muy mal, dice que lo estamos haciendo igual y que no hay tanta diferencia entre unos y otros". "Nosotros tenemos muchos goles en contra, pero algo haremos bien cuando, aun con ese problema, estamos en mitad de tabla", añadió en el mismo sentido.

“Si yo repaso la nómina de jugadores que tiene el Tenerife, veo una serie de futbolistas con mucho oficio, que saben lo que es esto y que ya demostraron en el derbi que van al 100%", advirtió.