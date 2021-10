Murphy y su ley ahogan a la UD Las Palmas

Todo lo que podía salir mal, salió mal. Murphy y su ley ahogaron a la UD bajo la lluvia del Anxo Carro, escenario de un cúmulo de fatalidades que llevaron al cuadro amarillo a perder por 2-0 y alargar su racha de partidos sin ganar fuera de casa: ya van cinco esta temporada. El patinazo comenzó desde el calentamiento, cuando Jonathan Viera se retiró porque tuvo que ser infiltrado en un dedo del pie y al final acabó por romperse el isquio derecho al cuarto de hora. Antes, en el minuto 5, Ferigra se había marcado un gol en propia puerta en una jugada que arrancó tras un choque entre el árbitro y Pejiño, que cuando había asumido el liderazgo para empatar también se lesionó, poco antes de que Xavi Torres, en el 33', marcara el segundo y liquidara al cuadro amarillo, que sin sus referentes -tampoco jugó Jesé- fue mucho menor. Una secuencia demoledora.

Había entrado muy bien la UD al partido, eléctrica, dominadora, con ganas de dejar claro desde el principio que quería ganar, sin embargo, el primer golpe lo pegó el Lugo en una jugada llena de fatalidades. Primero el árbitro catalán Ávalos Barrera se puso en el camino de Pejiño y ambos chocaron, lo que no sólo impidió que los amarillos prosiguieran con su jugada de ataque, que aventuraba peligro, sino que facilitó una contra del rival. Luego, Ferigra, que entró para dar descanso a Raúl Navas, remató hacia su propia portería después de un centro desde la derecha tras una buena pared entre Gerard Valentín y Ricard. Era el minuto 5 y Las Palmas ya perdía.

Supo recuperarse el cuadro amarillo, porque si de algo no pecó fue de actitud ni de ganas de llevar el peso del choque. Sadiku, que sustituyó a Jesé en la delantera, probó al portero Vieites con un tiro con la zurda sin peligro, pero la fatalidad había decidido condenar a la UD. Era previsible: Jonathan Viera se rompió el isquio derecho. Controló el balón en el centro del campo, hizo un movimiento para arrancar y se quedó en el sitio. Se retiró sin lamentos, con la cabeza alta, pero por dentro quizá lamentó haber decidido participar cuando el mismo se había retirado del calentamiento. Clemente le sustituyó.

Pejiño toma el mando

Fue entonces cuando Pejiño tomó el mando. Se trasladó cada vez más hacia el centro y gracias a ello provocó la ocasión más clara de la UD en la primera parte. Tras un recorte en el que dejó sentado a su marcador, cutó fuerte, raso, desde la frontal, pero el balón salió rozando el poste. El silencio del Anxo Carro se notó.

Pero la UD estaba tocada. Pese a la sensación de control, producto más de su actitud que de su juego, le pesaba el 1-0 y la pérdida de su líder. La solidez defensiva de los últimos partidos no aparecía por ningún lado y Gerard Valentín superaba a Cardona una y otra vez. Una de sus acciones dio una asistencia de gol a Señé, pero no contabilizó porque el balón había salido por la línea de fondo antes de dar el pase hacia atrás.

La suerte, sin embargo, no había llegado para quedarse. Porque a los 25 minutos el hombre que se había vestido de Viera para asumir los galones no pudo más. Pejiño sólo se tiró al césped cuando la oportunidad de ataque del Lugo había quedado desbaratada, porque primero había corrido hacia abajo sin hacer caso a los gritos de “Peji, Peji” de Pepe Mel desde la banda para que no hiciera un sólo esfuerzo más. En su caso, no se rompió el muslo derecho, pero tuvo que salir igualmente. Peñaranda le sustituyó.

Por ese entonces la lluvia finísima pero muy intensa había calado ya en el césped del Anxo Carro tanto como para que el balón no rodara con normalidad. La UD, aturdida, no interpretó la situación. Eligió tocar y tocar en zona defensiva cuando el riesgo de fallo en tales circanstancias era mucho mayos, lo que facilitó la presión del rival. En una de esas jugadas Curbelo y Raúl Fernández no resolvieron bien. En el saque de banda consecuente, hubo un dejada de cabeza y Xavi Torres, solo dentro del área, puso el interior del pie derecho en dirección a la escuadra izquierda del vasco para marcar el segundo. Parecía una película de terror: 2-0 y con los dos jugadores más determinantes retirados por lesión.

Hasta el descanso, Pinchi asumió el mando y tiró de orgullo para demostrar que la UD estaba viva. Dos faltas, una de Lemos a la barrera y otra de Loiodice a las nubes fueron los únicos acercamientos a la meta de Vieites con cierto peligro. Tocaba a Pepe Mel reactivar al equipo a nivel de juego y también anímico. Introdujo a Maikel por Nuke y a Raúl Navas por Ferigra y Las Palmas entró al segundo tiempo con la misma actitud en busca de un gol que metiera al equipo en el partido.

Sadiku, con un cabezazo a los pocos minutos de la reanudación, tuvo la primera, pero la respuesta del Lugo fue mejor. Hugo Rama, en una falta, estrelló el balón en el larguero después de que Raúl rozara la pelota (55'). Pinchi, al rato, lo intentó con un lanzamiento lejano sin peligro. Acciones todas ellas en medio de un partido que los de Rubén Albés tenían en su mano y no querían perder ante un rival minimizado que lo intentaba sin colmillo.

Las Palmas sólo consiguió incomodar al conjunto rojiblanco con una cabalgada de Peñaranda y un cabezazo de Raúl Navas en el saque de una falta, pero el verdadero peligro lo llevaba el Lugo, que jugó casi el último cuarto de hora con un jugador más porque el delantero venezolano tuvo que retirarse por una rotura muscular. Justo antes Ale García había sustituido a Sadiku Nada podía salir bien. En el minuto 85 Iriome, en una contra, perdonó el tercero: tiró demasiado cruzado cuando estaba solo ante Raúl.

Ficha técnica

CD Lugo 2

UD Las Palmas 0

(2) CD Lugo: Vieites; Ricard (Campadabal, 46'), Alende, Ros, Lebedenko; Xavi Torres, Hugo Rama (Juanpe, 75'); Gerard Valentín (Iriome, 64'), Señé (Cuéllar, 84'), Chris Ramos (Seoane, 84'); y Joselu.

(0) UD Las Palmas: Raúl Fernández; Lemos, Ferigra (Raúl Navas, 46'), Curbelo, Cardona; Nuke (Maikel Mesa, 46'), Loiodice; Pejiño (Peñaranda, 26'), Jonathan Viera (Clemente, 14'), Pinchi; y Sadiku (Ale García, 73').

Goles: 1-0.- (5'): Ferigra, propia puerta; 2-0.- (33'): Xavi Torres.

Árbitro: Ávalo Barrera (C. Catalán). Amonestó a los locales Ricard, Chris Ramos, Joselu, Alende, Campadabal y Señé y a los visitantes Cardona, Maikel y Clemente.

Incidencias: partido correspondiente a la undécima jornada de LaLiga SmartBank, disputado en el Anxo Carro de Lugo ante la presencia de unos 2.500 espectadores.