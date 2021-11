El 'ya está bien' 2.0. Juan Manuel Rodríguez volvió a explotar tras la controvertida derrota (1-2) ante el Antequera en el Anexo. Igual que en la Nueva Condomina en 2018, el máximo responsable técnico de Las Palmas Atlético no se mordió la lengua en relación al comportamiento del plantel malacitano -considera que exageraron-. "A más edad, las artimañas son muchas. Se les permiten y aceleran a los más jóvenes. No es fácil, hicieron muchas artimañas, merecían de seis a siete amarillas y no ven ninguna. El colegiado [Miguel Ferrol Muñiz] actuó mal. Viendo el partido que le pitan a la UD, cortan el ritmo, expulsan a uno sin tocarlo...Si alguien debe puntuar, que tome nota. Lo conozco, no me ha gustado, iniciamos bien el partido pero no podemos hacer nada (...) Salimos bien, llevando la pelota, buscando bandas y remates. Siguen haciendo faltas, repartiendo diestro y siniestro".

Incide sobre el colegiado que "si reparte la justicia y es evidente el error, todo era para la misma dirección. Si no fuese entrenador, actuaría de otra manera; lo he visto venir. En el 35' de la pasada jornada en La Palma tuve que quitar a un jugador que lo estaban buscando. Se emplean artimañas; tienes que entrar al campo y pendiente de esa situación". Pide al plantel rehacerse y levantar la cabeza. "No vamos a cambiar el rumbo; en lugar de ir con un coche, pues iremos en un tren. Debemos ser más listos; llevamos una línea y no veo una situación de favores [arbitrales]. Así no es fácil jugar, te trastocan. Te mata todavía más que sea en tu propia casa; sales fuera y no te permiten nada. Solo pido justicia".

Acabó con nueve jugadores tras las rojas a Juan y a Simón. "El que ha estado lo visto y el que no lo ha visto, es que no quiere ver. Se equivocaba siempre para el mismo sitio, habrá que cambiar el color de la camisa".