Raúl Fernández: «En campos así el árbitro está más condicionado»

«En jugadas así, en este campo, el árbitro siempre está un poco más condicionado. Ellos han jugado bien sus cartas. El fisio de ellos ha entrado cinco veces al campo, han parado el juego, han hecho lo que han querido y han jugado con las decisiones del árbitro, porque si no le toca y se tira, no es justo», aseguró el vasco.

«Hemos hecho un buen partido con balón y hemos generado ocasiones, pero claro, si no las metes... Luego atrás tampoco hemos estado del todo contundentes. No diría mal porque el equipo ha defendido bien y no nos han hecho ocasiones. Es una pena. Cuando juegas bien y estás cerca de empatar o ganar siempre duele más la derrota», agregó, antes de concluir: «Hay que continuar en este camino, pero hay cosas que mejorar».