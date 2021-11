Fabio y Kirian como sostén

Pepe Mel ha convertido en rutina tener que darle casi por semana una vuelta a su once. Y no porque las cosas no le gusten sino porque simplemente no le cuadran. La última reinvención que tiene entre manos el preparador madrileño es cómo cubrir la ausencia por sanción de Enzo Loiodice, suspendido con un partido tras su expulsión en La Rosaleda. Un asunto que sería un tema menor si no fuera por la acumulación de bajas en la misma zona, que ya tenía a Sergio Ruiz y a Nuke Mfulu lejos del césped.

El drama en la medular precisa de una solución. Para ese hueco, Mel se agarrará en Butarque a una pareja cocida en el Anexo del Gran Canaria: Fabio González y Kirian Rodríguez. Un doble pivote donde el tinerfeño haga las veces del francés y otorgue ese paso adelante del equipo a la hora de crear y apuntalar el trabajo del centrocampista de Ingenio. El extremo aldeano, con dos goles en los dos últimos duelos, aparece como novedad en banda Esta pareja es inédita en la UD Las Palmas como doble pivote esta temporada. Fabio se hizo con un espacio en el once de Mel tras aprovechar su momento. Con la lesión de Nuke Mfulu, el canterano emergió en el centro del campo en el Reale Arena. Desde entonces acumula cuatro partidos como titular en la UD. La paciencia es el don de Fabio González. Ni un palabra más alta que la otra: solo esperar y trabajar en la sombra por su momento. Ahora lo tiene y lo aprovecha. Cortar y pasar. Una labor a la que también ha dado algo más cuando ha andado en las cercanías del área, como aquel pase clave para que Clemente asistiera a Jesé Rodríguez frente al Fuenlabrada. Apercibido Las complicaciones para Mel podrían ser todavía mayores. Fabio González está apercibido de sanción. Acumula cuatro tarjetas amarillas, tres de ellas en los últimos cinco encuentros. Perderlo solo agigantaría los problemas para recibir la próxima semana al Sporting. Pero eso son supuestos y problemas del futuro. Para las cuestiones de Butarque está Kirian Rodríguez, otro futbolista que supo esperar su momento y encontrar su mejor fútbol en su enésima oportunidad. El tinerfeño ha encontrado algo que pedía: regularidad y continuidad en las alineaciones. Fue actor clave en los cuatro partidos que tuvo que jugar la UD sin Jonathan Viera, que se saldaron con 10 puntos de 12 posibles en la mejor racha del equipo en lo que va de temporada. De estar seis partidos inéditos a convertirse en un elemento fundamental para el equipo. Otro que supo esperar. El regreso de Viera no sacó a Kirian del once, que ha sabido adaptarse a la entrada del ‘21’. Un paso a un costado para dejar al de La Feria influir más por el centro. Para Butarque su tarea será una más compleja, donde él mismo ha dicho que se encuentra menos cómodo, con más responsabilidades defensivas y sin poder cometer demasiados fallos y entregas. Sin embargo, su gran estado de forma le otorga confianza y el beneficio de la duda. Repasar la hemeroteca deja múltiples frases de Pepe Mel sobre el paso adelante que debían dar jugadores como Kirian, Fabio o Benito, que debían dejar atrás su condición de principiantes y canteranos para empezar a rendir de manera notable. Los tres, salvo sorpresa, serán titulares en Butarque con el objetivo de volver a la senda de la victoria. «Me alegra un montón la reacción de Kirian, también la de Benito», aseguró el técnico madrileño en la previa al partido contra el Fuenlabrada. La vuelta de Moleiro al once, tras una semana entera ya con el equipo, se vislumbra Una reacción que se ha sostenido en el tiempo. Benito también apunta como titular en el sur de la Comunidad de Madrid. Los dos últimos goles de la UD llevan su firma: marcó contra el Zaragoza el 2-2 y puso el 1-1 frente al Málaga. Nunca había llegado a los tres tantos –colocó el 3-0 al Alcorcón– en una temporada con el primer equipo. De nuevo en su posición natural, tras empezar la temporada en el lateral izquierdo y caer al banquillo tras la debacle en Anduva, el aldeano está al alza. El premio de la titularidad está al caer. La buena noticia para Pepe Mel esta semana en cuanto a la suma de efectivos es Alberto Moleiro. El internacional sub 19 cumplió con su cometido con España, que estará en la fase final del Campeonato de Europa de la categoría. El tinerfeño, cargado de minutos, ya participó en La Rosaleda para jugar la última media hora de partido tras iniciar la semana con la selección y regresar con la UD. Su figura también se asoma de nuevo al once titular. El perjudicado de este nuevo dibujo de Pepe Mel en el centro del campo, donde Jonathan Viera es inamovible como enganche, será Óscar Clemente. Otras piezas como Unai Veiga o Maikel Mesa tendrán que esperar. La semana que viene, con el inicio de la Copa del Rey, se abre en el horizonte de Veiga y Mesa, que han quedado muy atrás en la lista de elecciones de Pepe Mel. Todo con el objetivo de dejar cuanto antes atrás una crisis de resultados (un empate y dos derrotas consecutivas) que le ha hecho perder fuga a la UD.