La protección del último gran talento de la factoría amarilla en el aire. La situación contractual de Alberto Moleiro fue rescatada hoy al comparecer el jugador antes los medios de comunicación y el jugador no rehuyó la respuesta. Ante la promesa de que al tinerfeño se le promocionaría a la primera plantilla durante la ventana del mercado invernal y que finalmente no se concretó, el jugador fue tajante: "El club no me dijo nada de hacerme ficha profesional".

En esa sintonía, el atacante orientó la responsabilidad a la directiva. "Se lo escuché al presi, pero si no se dio fue por algo". Eso sí, quitando hierro al asunto, él se muestra positivo con su situación actual. "A mi con tal de jugar me da igual que tenga ficha profesional o no". La ilusión de vestir la camiseta amarilla impera para un chico de 19 años que está viviendo sus primeros pasos en la esfera del fútbol de verdad. Precisamente, cuestionado Moleiro por los cantos de sirena que se ciernen sobre su figura desde que comenzó a brillar en pretemporada, cuando se creó un gran interés incluso por el Wolverhampton Wanderers, el mediapunta indicó que para él "es un orgullo" que suscite interés en otros clubes, porque significa que está rindiendo a buen nivel. Aunque se deja querer, apela a la responsabilidad a falta de once jornadas para la conclusión de la temporada. "Ahora pensar en otros equipos está mal por la situación en la que vivimos", destacó el jugador. En la línea de idas y venidas, aunque no en forma de fichaje, Moleiro tuvo que responder a la nueva convocatoria de la selección española sub-19, cuestión que le hará perderse el encuentro entre la UD y el Leganés del lunes 28 de marzo al tener que estar concentrado en Alicante desde el día 20 al 30 del mismo mes para jugar contra Austria y Dinamarca. "No voy a poder estar, pero hay jugadores suficientes para suplirme", expresó. Una muestra de que el tinerfeño se ve dentro de la nómina de titulares, incluso acompañado por una leve sonrisa. De tener que elegir entre ser titular con Las Palmas o la sub-19, Alberto no pudo discernir, aunque volvió a refugiarse en otra carcajada. "Elegiría ambas cosas. El seleccionador me ha llamado en todas las convocatorias y le estoy muy agradecido", subrayó en esta cuestión, para posteriormente añadir que "no pasa nada" en la plantilla amarilla por el alto número de variantes con las que cuenta Pimienta en la plantilla. Balance de mejoras En cuanto a las mejorías que debe experimentar tanto el equipo como él mismo, el dorsal 28 apuntó a su capacidad goleadora. Con dos dianas en su cuenta, el jugador indicó que: "Tengo que perfeccionar a la hora de tirar, tener esa tranquilidad en los últimos metros, aunque hay muchísimas cosas que puedo ir mejorando porque es mi primer año aquí [en la primera plantilla]". Respecto al equipo. Clarividente y confiado. "Creo que sí se puede llegar al Playoff. Esta semana hemos ido cambiando la dinámica del entrenamiento y hemos concretado que no tenemos que pensar tanto en el Playoff sino ir partido a partido y quitarnos la presión de la mochila que llevamos, así seguro que nos saldrán las cosas", resaltó. A esta filosofía cholista, Moleiro rescató el ya tan usado "partido a partido empezando por el del Valladolid (sábado, 17.15 horas, #Vamos)", y volvió a repetir que está confiado de que "la dinámica va a cambiar" porque según lo ve él: "Tenemos una plantilla con muchísimo talento y estoy convencido de que vamos a meternos, ya verán, va a pasar", apostilló. En cuanto a las conversaciones internas del vestuario, antes y después de la debacle del pasado fin de semana ante el Girona, Moleiro también descubrió la manta. Primero, sobre el descanso frente al conjunto catalán, al indicar que tras la expulsión de Mujica y llegar a la caseta "el ambiente que se respiraba era de que se iba a tener que sufrir", aunque confiaban en mantener el 1-0. "Sabíamos que teníamos compañeros fuera que nos iban a ayudar y salimos del vestuario con ese pensamiento, pero después pasaron otras cosas", añadió. Además de incidir en que "Rafa está tranquilo", sobre la acción que le costó la cartulina roja. "Sabe que lo hizo mal, le salió así y bueno...", reflejó. Y por otra parte, también habló sobre las conversaciones mantenidas durante la presente semana --el lunes tuvieron descanso--. "Después del partido han sido días difíciles. Ayer (por el martes) fue duro. Nos hemos dicho las cosas a la cara otra vez, nos reunimos con el míster para hablar y creo que está bien que digamos estas cosas", sentenció.