Nuke o Fabio. ¿Quién lleva el volante del Lamborghini? El debate del organizador parece resuelto con la vuelta de sanción del congoleño Nuke Mfulu -ausente en el último partido ante el CD Mirandés en el Gran Canaria-. ¿Qué opciones maneja Fabio González? El futbolista de Ingenio, que termina contrato el próximo 30 de junio, completó una decorosa actuación ante la formación rojilla. Manolo Márquez, extécnico amarillo y campeón de la Superliga de la India, salió en defensa hace unos días de la capacidad del isleño y agitó el debate del timonero.

"Fabio debería tener más minutos. Te da equilibrio, es muy completo y pierde pocos balones (...) Luce un rol funcionarial, lejos de los caños y la estética de otros mimbres barrocos del plantel de la UD, pero siempre cumple. Nunca desentona. Tiene una cualidad que no explota, para jugar de mediocentro, por delante de la defensa, debería tirar más. En el filial, cuando yo lo dirigía, metía goles llegando desde segunda línea. Pero hay un problema, que no juega con regularidad y trata de asegurar. Se centra en no perder balones en zonas de riesgo", detalló Márquez, que hizo debutar a Fabio ante el Valencia en el Gran Canaria en 2017.

Pimienta es un defensor acérrimo del rigor de Nuke. Apunta a titular mañana. Es el gran favorito, así como Ale Díez por la derecha. ¿Habrá sorpresas en la medular? Desde el inicio del ciclo del barcelonés en el banquillo, Nuke solo ha sido suplente en una ocasión y fue ante el Burgos. El segundo duelo que se perdió fue el último por el castigo federativo. El ancla de la sinfonía. El contrapeso a la liturgia y el verso despiadado de los Viera boys.