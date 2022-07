Las coordenadas de la nueva UD. El proyecto 'veo mucha fiesta aquí 2.0' toma cuerpo. Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD de las Palmas, repasó la actualidad del equipo, tanto en materia de fichajes como las bajas, así como lo relacionado con la campaña de abonos y el problema con la TV. 24 minutos en la emisora oficial, en una entrevista sin mención alguna al 'caso Moleiro' a la 'cumbre del café' en la Ciudad Condal

Ramírez habló de Cesc -que no viene-, de Vitolo -que sí viene, pero "está apalabrado"- y de los tres fichajes que faltan por venir. "Tenemos la contratación de Vitolo; que se hará oficial la próxima semana si no cambia nada. La próxima semana se hará, pero precisamos de un extremo más y de dos delanteros. Es en lo que se está trabajando en este minuto del verano. La llegada o no de Cesc no resulta un contratiempo".

En relación al alta de Vitolo, matiza que está "apalabrado". "Todo puede pasar, la UD lo hará oficial cuando se firme". Se extendió más en los rostros que tendrán que ir desfilando. Son las pistas estratégicas sobre la 'operación salida'. "El equipo se marcha a Marbella y afronta cinco partidos en diez días de preparación. Los jugadores con los que no se cuenta no irán, la plantilla que viaje al stage es con la que cuenta Pimienta (...) Hoy, se ha comunicado a los futbolistas descartados que se busquen destino. De esos seis-siete jugadores, pues no queremos que sigan. Se lo hemos traslado en tiempo y forma. Sabemos lo que funcionó el año pasado [en relación a la racha de once jornadas sin perder, con nueve victorias y dos empates], el míster desea tener un plantel de 25 jugadores. Más lo que pueda venir".

Abonados, el Agua de Firgas y el sueño del Mundial

Ramírez aplaude la devoción de marea amarilla en la campaña de abonos, que entra hoy en la período de altas [van 11.345]. "Estamos cerca de los 12.000 carnés, pero esperamos llegar a los 14.000 o 15.000. Queremos hacer un equipo muy competitivo y darle continuidad a ese trabajo que se hizo". Aclara la razón de presentar el spot publicitario en la jornada de hoy. "Es que era para los no abonados". "Nos ha llegado que los abonados exigían otro detalle, algo del club. Pues tienen razón y hay que disculparse. Pero somos conscientes del cambio climático; hay que buscar una solución intermedia. Recibirán una carta mía agradeciendo la renovación pero por correo electrónico". Para finalizar: "El club está en contacto con el aficionado de forma continua y las 24 horas. Reconocemos el error, pero no mandamos la carta, por no utilizar el papel".

Sobre la presentación de la nueva equipación, que será en breve, detalla que "es complicado sorprender, pero estamos seguros que gustará". Bendice el acuerdo con Agua de Firgas. "Les será muy rentable la apuesta y ante todo mandar un mensaje de agradecimiento a Aguas de Teror (...) Para la UD es importante es estar unido a las primeras marcas".

Sobre la candidatura de España y Portugal para el Mundial de 2030, y en la que Las Palmas de Gran Canaria es una de las trece sedes finalistas, se congratula por "unión política". Hoy mantuvieron una reunión en Madrid, en Las Rozas, ejecutivos de la RFEF y de las diferentes sedes, con la presencia de la clase política grancanaria y de Patricio Viñayo, director general de Gestión de la UD Las Palmas.

"En relación a esta posibilidad, contamos con instalaciones en Barranco Seco y nos aprovecharemos todos. Saldremos ganando (...) Te piden tres campos de fútbol de césped natural y estamos en ello. Incluiremos un hotel, la UD invertiría para apoyar la candidatura unos 30 millones de recursos propios".

El asunto de la televisión

Los cinco partidos del verano amarillo no tienen asegurada la retransmisión desde el ente autonómico. "No hay nada, no sé si podremos llegar a un acuerdo con el CD Tenerife para ir de la mano a negociar el acuerdo con la RTVC. Y en caso contrario, pues se podrá seguir en Play UD". La retransmisión de TV de la temporada regular 2022-23 está en el aire por un tema de plataformas, en breve veremos".