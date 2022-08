El otro Helguera. El centrocampista y uno de los capitanes de la UD Las Palmas Nuke Mfulu se disfrazó de director deportivo por unos minutos y analizó las opciones de la contratación de Sandro Ramírez. "No soy Luis Helguera, aunque quizás lo sea en el futuro. Sandro es un jugador que si viene es porque es bueno para todos. Será bienvenido". Aplaude el rendimiento de sus compañeros ante el Real Zaragoza (0-0) en el estreno de la competición liguera. "Firmamos un partido serio, estábamos todos comprometidos e implicados. Es cierto que falta gol, pero hay confianza ciega en Ale García y Marc Cardona".

En relación a su nueva condición de capitán, añade que "implica mayor responsabilidad". "Quiero agradecer a mis compañeros y al cuerpo técnico por su apoyo ciego a la hora de tomar la decisión. Debe afrontar nuevas circunstancias en la caseta y estar atento a todo". Descarta que el criterio arbitral -cometieron once faltas y vieron 5 amarillas- perjudique a la formación de Xavi García Pimienta, ya que los grancanarios ya tenían tres amonestaciones en el primer acto. "No es fácil sacarle tarjetas a la UD Las Palmas, para nada. El criterio es igual para todos. Hay que ser conscientes de lo que podemos hacer y no. Así como cuando podemos protestar y no". Toca el Málaga de Rubén Castro en La Rosaleda este lunes en la disputa de la segunda jornada del campeonato liguero (21.00 horas, LaLiga SmartBank TV), una salida de enorme dificultad tras el desliz boquerón en la primera fecha liguera ante el Burgos en El Plantío (1-0). "Se encara como otros. Estoy convencido de que será muy exigente y duro. Han completado un buen verano en lo referente a los fichajes [suman doce altas]. Además, tendrán el respaldo de mucha gente. Trataremos de dar nuestra mejor versión para sumar los tres puntos".

No se impacienta sobre su estreno realizador. Nuke, el paciente. "Tengo ganas de marcar ya con la UD Las Palmas, sé que llegará dentro de poco. Antes de que marque yo, lo importante es el equipo". Respalda la filosofía de Viera de ir "partido a partido". Paso a paso para llegar a la cima. "La mayoría de los jugadores siguen, cuentan con un año más de experiencia. Tenemos un equipo parecido a la de la temporada pasada [y que finalizó cuarto en la tabla para luego caer ante el Tenerife en el playoff de ascenso]".