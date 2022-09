García Pimienta dejó una frase inquietante: "A la gente que duda de Jonathan Viera, le digo que el domingo venga a ver el partido y todo lo que queda de temporada". No aclaró por qué la pronunció cuando la pregunta iba relacionada con el estado del jugador, del que confesó la semana pasada que el plan era que jugara una hora tras hacerlo 30 minutos la jornada anterior después de superar unas molestias en el isquiotibial que le impidieron participar ante el Málaga, el Andorra y el Alavés. Acababa de asegurar que le gustó "muchísimo en Santander", tras lo que sorprendió con la apertura de un debate que no existe. En cualquier caso, el capitán, aunque aún le quede para estar al 100%, volverá a ser titular frente al Granada CF.

No lo será Sandro Ramírez, que entrará por primera vez en la convocatoria. «Lleva un par de días completando el entrenamiento al 100%. Hemos sido muy progresivos. En principio está bien y está disponible, pero no está para jugar de inicio. Poco a poco se puede ir incorporando al equipo», comentó sobre el grancanario, al tiempo que descartó para la cita ante el tercer clasificado a Vitolo y Andone, por lesión, y a Moleiro, concentrado con la selección española sub 21.

En una comparecencia focalizada en varios nombres propios, el técnico también se refirió a Sidnei cuando fue cuestionado por si consideraba que estaba por debajo de su nival, más allá del error de bulto que cometió contra el Racing de Santander y que costó un mano a mano que solventó Valles con una gran parada. «Cuando un defensa se equivoca todo se magnifica mucho más porque se convierte en una ocasión clara del equipo rival. Siempre que ha jugado porque desde mi punto de vista era el central ideal para ese partido. Tiene que mejorar, como todos, y tiene que estar al 100%», dijo.

Por contra, se desató en elogios a Álex Suárez, titular en el lateral derecho en las seis jornadas disputadas hasta el momento: "El año pasado llegamos de aquella manera, con mucha prisa y sin conocer demasiado a mucha gente. Es un chico que es 100% fiable. En este inicio tenía claro su perfil, lo que nos puede dar. Pasa desapercibido, pero todo lo que pasa por ahí está bien hecho. Con el balón es un jugador más que completo, no suele perderlo, y a nivel defensivo aporta mucho orden. Y es importante a balón parado. Nos ha dado mucho y sabe que si se relaja o no está al máximo nivel, cualquier compañero le puede quitar el sitio".

Sobre el hecho de que el equipo haya encajado un sólo gol en seis jornadas, lo que supone un récord del club en toda su historia, el barcelonés comentó que es «fruto del gran trabajo y gran concentración de los jugadores". Y agregó: "Uno de los hándicaps de la temporada pasada fueron los goles que recibimos y teníamos que darle una vuelta más. Tenemos que seguir así, sabiendo que delante tenemos rivales complicados que no te perdonan. Estamos concediendo menos y estoy muy contento con el balón parado porque la gente está muy concentrada».

García Pimienta también se refirió a la complicación del choque frente al cuadro nazarí, que llega entre otros sin su goleador, Uzuni, concentrado con Albania. "Es un equipo hecho para ascender a Primera. Se habla que no esta muy bien y tiene 12 puntos. Tiene jugadores de mucha calidad y si te equivocas no perdonan. Tendremos que estar muy concentrados, siendo protagonistas, siendo nosotros mismos y estando muy atentos. Será un candidato al ascenso", sentenció.