Caso Sandro, cláusula del miedo y toneladas de morbo: "Está a disposición del míster"

Morbo, una penalización y el cuento de una venganza soñada. Sandro Ramírez y la cláusula del miedo suben la temperatura del próximo duelo liguero amarillo en El Alcoraz -sábado, 15.15 horas-. El delantero de la UD Las Palmas, cedido por el Huesca hasta el 30 de junio con una opción de compra, fue titular ante el FC Cartagena y está en un momento dulce de forma. Su participación ante la formación azulgrana, de la que salió de forma controvertida el pasado verano, exige el pago de una penalización. La cifra, en torno a unos 200.000 euros, se antoja exagerada, y más en cuenta si se mira el arsenal ofensivo en la recámara con Marc Cardona, Florin Andone, Ale García o Pejiño listos para el combate. Desde la entidad grancanaria, un alto ejecutivo recuerda que es García Pimienta el que tomará la útima decisión. "Está a disposición del míster, por supuesto puede disponer de sus servicios".

El próximo martes hay un pulso liguero ante el Burgos y el domingo ante el Eibar, los dos en el Gran Canaria. En el horizonte, una gran ocasión para tirar de rotaciones. El verano de Sandro fue terrorífico en Huesca, que no concedió facilidades para la salida, a pesar de que llegó a coste cero y luego fue cedido al Getafe dejando un millón en las arcas oscenses.

Del "duerme mal" al tirón de orejas de Ziganda

Sandro Ramírez quería regresar a la UD desde el pasado junio, tras la eliminación de la UD en el playoff. Con contrato hasta junio de 2024, el Huesca le negó la carta de libertad y exigió el pago de una contraprestación. El isleño no se ejercitó por unas molestias en toda la pretemporada y 22 de agosto se hacía oficial el regreso del pistolero en calidad de cedido.

Ángel Martín, director deportivo del Huesca, valoró el 9 de agosto que apenas tenía contacto con este depredador del área. "No hablamos mucho ya que el siempre dice que ha dormido mal y se encuentra mal, entonces no hay opción de hablar porque le cuesta entrenar. Nosotros no tenemos noticia de nada, no sabemos si hay una oferta cercana", valoró el ejecutivo. Finalmente, recaló en la UD a préstamo por 500.000 que se elevaría al millón en caso de ascenso, y el ariete ya sería propiedad del club grancanario.