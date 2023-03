Pimienta, entre la excelencia y las dudas. Pecados y penitencia. Un estratega que habita en los extremos. El técnico barcelonés de la UD Las Palmas comenzó su ciclo de amarillo con una victoria en siete jornadas. Estalló el caos. El pulso del Nuevo José Zorrilla ante el Real Valladolid (0-1) lo cambió todo. Un tanto de Armando Sadiku activó la racha perfecta y lo etiquetó como estratega de moda en el subsuelo de plata. Nueve victorias y dos empates para catapultar a los amarillos hacia la cuarta plaza.

De la 14ª posición al segundo escalón de la promoción. Lo nunca visto. Una forma incontestable de recuperar la autoestima y disparar la ilusión. Este lunes y desde las 20.00 horas en el Carlos Belmonte (televisado por #Vamos), ante el sexto clasificado, en el primero de los cinco duelos directos, el catalán quiere clonar el efecto colonizador la primavera de oro de 2022. Terceros y a solo dos puntos del ascenso directo, con seis o siete victorias, el salto de categoría de estaría garantizado. La formación grancanaria encadena cuatro jornadas sin ganar -un mes negro- y suma una victoria en las últimas seis contiendas.

En la temporada actual, la UD comenzó como un cohete. Doce jornadas sin besar la lona con un balance de siete victorias y cuatro empates. Como si estirase la dinámica de invencible de la 21-22 -que se vio cortada en el playoff de semifinales ante el Tenerife por un global de 3-1 para los chicharreros-, cerró la primera con solo tres derrotas, dos en Siete Palmas y otra en Huesca.

Las Palmas se proclamó campeón de invierno para igualar la hazaña de la 14-15. El rigor defensivo y la multitud de registros tácticos fueron los cimientos. Un total de 19 porterías a cero, récord de imbatibilidad de Álvaro Valles de seis partidos consecutivos -hito en la historia del club amarillo- y 24 jornadas en la zona de ascenso directo. Con ustedes, la apisonadora de Pimienta. Elementos para convertirse en el gran aspirante para aterrizar en Primera cinco años después.

Irreconocibles en defensa

Es la primera vez que la UD encaja siete goles en tres partidos -dos ante el Málaga, cuatro en el derbi del chorreo y uno encajado por parte del Sporting- con Pimienta en el banquillo. El peor guarismo defensivo era de seis dianas en tres encuentros al poco de aterrizar en la Isla (en el tramo de la 27ª al 29ª jornada). Con 22 goles encajados en esta edición liguera, esos siete tantos conforman un 31 % del bagaje total en apenas 290 minutos. Sin embargo, los de Pimienta siguen siendo el menos batido de la competición (22), igualado con Burgos y Levante. Además, es la primera vez que solo suma una victoria en siete jornadas. Por otro lado, falta intensidad y agresividad. En las dos últimas contiendas ante Tenerife (6) y Sporting (4), apenas diez faltas. Ante el Málaga, se realizaron catorce.

En lo referente al dato de siete goles en contra en tres jornadas, solo el Cartagena luce peor guarismo de los 22 de Segunda con ocho. Los delanteros tienen su particular sequía y ver a Moleiro escorado en la banda izquierda no termina de funcionar.

77 días sin ganar lejos del Gran Canaria

La UD es el segundo mejor visitante de la competición con 26 puntos y a uno del Levante UD. Pero es la primera vez en toda la temporada que encadena cuatro salidas sin triunfos. La última fue en Can Misses ante el Ibiza (1-2) el pasado 14 de enero y hace 77 días. Desde la toma de la isla de los abanicos Locomia, tablas ante Burgos (0-0), Leganés (0-0), Andorra (0-0) y descalabro en Santa Cruz de Tenerife (4-1).

En el serial de las últimas seis jornadas para Las Palmas (7 puntos con un triunfo, una derrota y cuatro empates), el líder Eibar ha sumado 16 unidades (9 más que los grancanarios) mientras que el Granada, se hizo con 14 -siete más que los amarillos-.

Argumentos en sala de prensa

Tras tropezar ante el Sporting, Pimienta aclaró que la única diferencia entre la UD actual y la que arrasaba en Segunda era la falta de puntería. "Antes metíamos goles, ahora no". Poco más profundizó en relación a la problemática defensiva y al fiasco del juego de posesión. Además, tuvo que explicar la apuesta por Álvaro, en el tramo final del pulso ante los asturianos, y con un Marvin Park desatado. "Sacamos a Álvaro para que no todas las veces Marvin doblase, llevaba mucho tiempo sin jugar y haciéndolo bastante bien (...) No podíamos forzarlo [a Marvin] en cada situación porque el entrenador del Sporting había puesto un doble lateral sacando a Cote". Desde que entró el extremo cordobés, Marvin Park perdió su colmillo.

Tras empatar ante el Andorra, que se quedó con diez desde el minuto 1, Pimienta matizó que la roja a Hevel les había trastocado los planes. "Cuando el rival se queda con diez, el plan de partido cambia totalmente (...) Habría sido un partido diferente once contra once; ellos habrían ido a por el partido y dejando más espacios".

También fue sonada la forma en la que restó importancia al derbi del chorreo. "Me quedo con las 32 jornadas que hemos hecho y estamos en una situación privilegiada; estos jugadores se han ganado un respeto. Y un crédito". Una semana después, parte de la afición del Gran Canaria pitó a la UD tras firmar una primera parte gris. Ya en la segunda parte, la UD fue mejor que el Sporting y completó méritos para lograr la victoria -firmó 20 remates-.

El conflicto del coach Richi

La situación de Richi Serrés vivó días frenéticos tras el 4-1 ante el Tenerife. Enzo Loiodice desveló en sala de prensa una votación en la caseta que restó competencias al profesional de la UD. Adiós a las charlas grupales y únicamente se darían de forma individual. Pero Pimienta, en su comparecencia, aclaró que no tenía pensado "renunciar a ninguna herramienta". Como valoró Ángel Rodríguez en una entrevista a este medio, la UD está a tiempo de todo y con una victoria, el panorama cambiará de forma radical. "La frescura es una victoria en el Belmonte, apuesto por el ascenso amarillo por su calidad y afición". Pimienta solo debe tratar de ser Pimienta, el devorador de récords.