Sevilla-UD Las Palmas, un partido especial para Valles: "Llevo toda la semana contestando mensajes de sevillistas"

Álvaro Valles es bético de cuna. Su barrio es La Rinconada, al norte de Sevilla, ciudad a la que el portero llegará el sábado junto al resto de la expedición de la UD Las Palmas. Al día siguiente, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, defenderá la portería amarilla en el campo de su máximo rival histórico y al que se enfrentó varias veces en su niñez y en su adolescencia. Por eso el partido, correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports y el primero tras el parón internacional, es particular para el guardameta. "Cuando uno va su ciudad siempre es especial porque tiene el cariño no sólo de tu familia, sino también de amigos. Hay mucha gente que conoces por haber nacido allí y por haber estado el mayor tiempo de mi vida en mi ciudad. Llevo toda la semana contestando mensajes de amigos que son sevillistas y que van al campo. Es algo que te alegra y te hace ir con especial ilusión a afrontar ese partido. No siempre tienes la posibilidad de que toda tu familia al completo pueda ir a verte jugar", comentó el sevillano en su comparecencia tras el antepenúltimo entrenamiento antes del choque.

Debutó en el Betis B, el filial verdiblanco, el 16 de octubre de 2016, en Tercera División. Luego se marchó cedido al Gerena en el curso 2017-18 y ese verano, poco después de que la UD consumara su descenso a Segunda, fichó por la entidad amarilla para jugar con Las Palmas Atlético. Tras debutar en octubre de 2019 con el primer equipo, y tras varias temporadas entre la titularidad y el banquillo a las órdenes de Pepe Mel, Xavi García Pimienta le convirtió en titular indiscutible desde febrero de 2022, un mes después de su llegada. Y ahora es el guardían del equipo en la máxima categoría, en la que marcha antepenúltimo con dos puntos de 12, un sólo gol a favor y tres en contra. Buena línea "El equipo está haciendo un muy buen trabajo y buenos partidos, a la vista está. Nos falta, en ciertos momentos, tener más acierto de cara al gol porque se están generando bastantes ocasiones, y ocasiones claras. Desde que entren, van a venir las victorias con más facilidad. Esperemos que sea lo más pronto posible", aseguró antes de añadir en el mismo sentido: "El equipo le ha competido de tú a tú a todos los equipos que se ha enfrentado. La adaptación es muy buena, solo falta estar un poco más acertados y corregir esos pequeños errores que tenemos, pero se están viendo cosas muy buenas". Aarón es un gran portero y teniendo buen nivel los dos, mutuamente subimos el nivel y la concentración para estar lo mejor posible Valles, además, se mostró "muy contento y muy feliz" de que García Pimienta apueste por él, y rechazó que hubiera debate en la portería tras el fichaje de Aarón Escandell este verano. «No es que apague el fuego o haya tranquilizado el debate. Yo he seguido haciendo mi trabajo y el míster optó por seguir dándome la confianza. Yo intento responderle cada vez que él cree conveniente que tengo que jugar de titular. Hago mi trabajo cada día. Aarón es un gran portero y teniendo buen nivel los dos, mutuamente subimos el nivel y la concentración para estar lo mejor posible. Es una competencia sana. Debate ninguno, simplemente es una competencia fuerte", explicó. Renovado hace dos años por dos temporadas, por lo que termina en junio de 2024, aunque tiene opción a una más, prefirió no profundizar en su posible renovación. "Ni me lo he planteado, son cosas que lleva mi representante. Yo siempre lo he dicho: soy bastante feliz aquí. Ya son seis años con este los que llevo en la isla, me siento querido por la afición y me siento con confianza por parte del cuerpo técnico. Solo pienso en el partido de este fin de semana y así cada semana. Cuando tenga que llegar el momento de hablar de renovaciones, se hablará", sentenció.