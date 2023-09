Si Alberto Moleiro no ha debutado todavía en Primera División es porque tuvo una recaída grave en la semana del partido frente al Girona FC cuando aún no estaba listo para entrenar al máximo nivel. El plan para recuperarle, por tanto, falló, y ahora no podrá jugar hasta después del próximo parón de selecciones, a mediados de octubre. La microrrotura inicial en el bíceps femoral izquierdo que en principio debía tenerle fuera en torno a un mes se convirtió en una rotura, y de repente el contador de su restablecimiento volvió a cero y el plazo del mismo se extendió hasta las ocho semanas, quizá seis si la progresión es la adecuada. Esta vez sí, en todo caso, no habrá prisa alguna.

