Miguel Ángel Ramírez, el pacificador de La Milagrosa. La intervención del presidente de la UD Las Palmas, para tratar de recupera a un activo como Jonathan Viera Ramos -que cuesta a la entidad unos seis millones brutos por temporada- se traduce como un ejercicio de pura sensatez. Tener a tu mejor jugador activo en la grada, hasta como mínimo el mes de enero, es un veredicto que atenta a los intereses del club grancanario.

El 8 octubre se alzó el telón del culebrón Viera con la victoria ante el Villarreal CF en el Estadio de La Cerámica (1-2). El '21' jugó los últimos quince minutos y no ocultó su cabreo con el entrenador con un alevoso desaire durante la pausa de hidratación. Fue solo el comienzo de 31 días de divorcio con un 'plan de paz' en camino, tras el anuncio de Ramírez a nivel nacional de un nuevo escenario. La oratoria fue contundente. Asegura que el atacante acabará la temporada. "Viera es una persona que atravesó por un problema familiar muy complicado. Lo cuento porque él mismo lo desveló, su mujer pasó una grave enfermedad y eso ha descentrado al chaval. Además, tenía una oferta de Arabia [el pasado verano de quince millones por dos años] y no se sentía un ganador nato. Entre una cosa y otra, ha estado un poco nervioso. Pero las cosas han vuelto al camino por el que tenían que ir. Tiene contrato con la UD hasta junio de 2025. Este año creo que sí acabará la temporada [hasta junio de 2024]. No debe estar pensando en salir a otro sitio o en dejar Las Palmas».

El pasado 11 de octubre, el propio Ramírez detalló que desconocía si Viera volvería a jugar con la UD. "No sé si Viera volverá a vestir de amarillo". Ahora, lo ve como mínimo hasta el final de este temporada. ¿Por qué? La intención de salir del atacante más glamouroso de este siglo en Las Palmas no prosperó. En este minuto, carece de ofertas sólidas para dar el gran salto a la máxima competición de la Liga de Arabia Saudí. Es que la propuesta existía el pasado julio y le ofertaron 15 millones a ganar en dos temporadas. Viera estaba listo para hacer la maleta y jugar en el paraíso de la arena, pero Ramírez y Pimienta pararon la operación. Ahí radica una de las claves de este culebrón eterno.

La táctica del avestruz

La primera suplencia ante el Celta de Vigo (2 de octubre) llegó tras el conflictivo suceso del avión -en la previa al partido ante el Sevilla CF-. La cafetería de los 17 rebeldes. Una parte importante de la expedición perdió el vuelo a Madrid y luego fueron por chárter. Viera figuraba en ese grupo. Pimienta no tuvo piedad: "Hay otros compañeros que sí se subieron". Lo dijo para exculpar a Rubén Fontes, delegado y responsable de la expedición. Derrota en Nervión y la primera victoria ante el Granada con el Kirianazo en el 93' -Viera ya había sido sustiuido en un partido gris del Mesías-.

Lo del Bernabéu fue catastrófico (2-0). Viera fue de los pocos que se escapó de la quema y fue retirado en el 70' con gestos al banquillo, como si estuviese pactado. Y llega la suplencia ante el Celta, que provoca que el '21' emerja de revulsivo con un tanto de penalti y una asistencia a Marc Cardona (97').