Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente de la UD Las Palmas, anuncia la vuelta de Jonatha Viera desde las tinieblas. El principal mandatario desvela un clima de entendimiento entre el capitán amarillo Jonathan Viera y el técnico García Pimienta para sepultar la guerra civil entre ambos. Lo hizo en Radio Marca.

«Viera es una persona que atravesó por un problema familiar muy complicado. Lo cuento porque él mismo lo desveló, su mujer pasó una grave enfermedad y eso ha descentrado al chaval. Además, tenía una oferta de Arabia [el pasado verano] y no se sentía un ganador nato. Entre una y cosa, ha estado un poco nervioso. Las cosas han vuelto al camino que tenía que ir. Tiene contrato con la UD hasta junio de 2025. Este año creo que sí acabará la temporada [hasta junio de 2024]. No debe estar pensando en salir a otro sitio».

Además, Ramírez realza que hay vías de solución para que juegue en las próximas jornadas. «Donde el míster crea que deba trabajar, dentro o fuera [en relación a jugar de suplente]. Tiene que seguir apoyando y disfrutando en este proyecto, en el que ha sido importante para volver a Primera [en relación a su rol en la conquista del ascenso]. No tiene que irse, tampoco debe verse como que no es importante. No es así, se lo hemos hecho saber y ver al jugador. Empezamos otro ciclo y está mentalizado. Ahora hay que olvidarse de cosas externas. Pimienta necesita de buenos futbolistas y Viera es un gran futbolista. Más tarde o temprano volverá a jugar otra vez». El ‘21’ se ha ejercitado esta semana en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Ante el Atlético de Madrid, acudió el recinto de Siete Palmas. ¿Ha llegado el momento de la paz eterna? Ramírez rescata al genio de La Feria y enciende la luz. Un fichaje exprés para una UD intratable.