Pimienta y la nueva UD: "No hemos hablado de las salidas del mercado invernal y Fabio tendrá su ficha"

Mutismo sobre Viera y cero conversaciones sobre una salida. Ni rastro del ultimatum. Xavi García Pimienta compareció esta mañana para desvelar que no se han sentado para hablar con la dirección deportiva, que lidera Luis Helguera, para valorar los jugadores que deben abandonar la entidad. Además, recalca que Fabio González tendrá su ficha.

"Todavía no hemos hablado de las salidas del mercado [que se abre el 1 de enero]. Lo único cierto es que, si no pasa nada, es que Fabio entra con la única ficha que tenemos disponibles y es para él [dorsal 25]. Está entrenando muy bien, todo marcha según lo previsto". Cuestionado por si Jonathan Viera (inédito en las últimas cinco jornadas) será uno de los elegidos para salir en enero o si ya se había encontrado su solución, tiró de repertorio diplomático.

"De ese tema no voy hablar, comprendo las preguntas y vuestro trabajo, pero no diré nada". Pimienta elogia la 'metodología Bordalás' y desnuda los detalles técnicos para superar a los azulones, que son el equipo que más faltas comete en este campeonato (247). "Hay que estar juntitos, tener dos o tres compañero cerca (...) La paciencia es importantísima y debemos competir con mucha personalidad. Será un rival durísimo y me imagino un partido muy exigente. Vamos a tener que picar mucha piedra. Seremos protagonistas con el balón, pero debemos estar muy atentos en el plano defensivo. Ellos defienden y atacan muy bien. Están muy organizados, saben defender sin balón y estar juntos cerca del área".

Aguirre, Simeone...

El técnico barcelonés de la UD asegura que está listo "para convencer al plantel de que sea competitivos". Aplaude la metodología de Bordalás y pone en valor su trayectoria. Esquiva la polémica del juego violento del preparador alicantino. "Los estilos dan igual. Al final hay un claro objetivo que tenemos: ganar. Cada uno debe transmitir a sus jugadores la manera para ganar esos partidos. Y si hay alguien que sabe perfectamente cómo ganar ese es Bordalás. Porque lo ha conseguido en todos los equipos donde ha dirigido. Fue capaz de ascender al Alavés y al Getafe, de meterlo también en Europa, de jugar una final de Copa con el Valencia (...) Convence al jugador. Da igual si hacen o no faltas, si son más o menos ofensivos. Cada uno siente el fútbol a su manera. Está ahora más cerca de Europa que del descenso. Lo respeto al máximo". Pimienta ya elogió en su momento a Simeone y al Vasco Aguirre.

Sory Kaba y Munir, el valor de la confianza

Se le cuestionó por qué Kaba no goza de la confianza de Munir. "Yo decido el que debe jugar, también tengo que decidir cuándo es el momento ideal para que juegue uno o el otro. Kaba también ha tenido protagonismo durante muchos partidos. Lo he utilizado y si no juega más es porque yo he considerado que juegue otro compañero".

Hizo público su dolor por la situación de Cristian Herrera, que se sacrifica sin recompensa en cada entrenamiento. El atacante suma 92 minutos en tres partidos. "Me sabe fatal por Cristian. Si hay alguien que entrena al ciento por ciento en un grupo magnífico. Cristian está esperando su oportunidad, jamás pone mala cara. Cuando ha jugado lo ha hecho bien. No está jugando más porque tengo que elegir. En el momento en el que decido, siempre pienso en lo mejor para el equipo. Por la razón que sea pensé en otro compañero. Por supuesto que cuento con Cristian".

Sobre Munir, aclara que no ha tenido "tantas ocasiones". El delantero es el mimbre ofensivo más utilizado con 1.045 minutos en los 14 partidos. "Munir no ha tenido tantas ocasiones de gol. Es cierto que la del otro día fue muy clara ante el Betis. Analizo el partido que hizo Munir el otro día y fue extraordinario, al margen de esa oportunidad. Nos aportó muchísimo en la salida de balón e hizo cosas muy bien. Si eso le pasa a Joselu en el Real Madrid y en Champions, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Lo trabajamos [potenciar la eficacia ofensiva]. Llevamos muchas semanas y, de forma espontánea tras los entrenamientos con todos los efectivos Sory Kaba, Munir, Kirian, Sergi, Araujo, Enzo....".

e quedan para finalizar, chutar desde fuera y rematar. Porque saben que ahí tenemos un déficit, no estamos acertados de cara a la portería. Y eso los jugadores lo están intentando mejorar”